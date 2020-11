Muere una niña de 10 años durante una clase de Educación Física en el colegio

Una niña de diez años ha fallecido durante una clase de Educación Física en el colegio Vittorio Emanuele Orlando de la localidad italiana de Palermo. El motivo concreto de la muerte aún no está claro. Las primeras noticias hablaban de un accidente en el que la pequeña se habría golpeado la cabeza contra el suelo, pero posteriormente la directora del centro, Virginia Filippone, explicó que esa no era la causa y que las investigaciones aclararán lo sucedido.

Según el medio italiano La Repubblica, un amigo de la niña dijo: "Estábamos corriendo y de repente la vi resbalar, se golpeó primero en el hombro, luego en la cabeza, y empezó a tener convulsiones". Un médico realizó masajes cardíacos durante 45 minutos, pero la pequeña nunca se recuperó. "No lo logró. Es absurdo", grita un familiar de la familia.

Más tarde varios medios locales publicaron que la muerte fue causada por una enfermedad repentina. Un primer examen del cuerpo no encontró lesiones en la cabeza ni en otras partes del cuerpo. Una tía de la víctima aseguró que no tenía patologías previas. "Era un volcán vivo", afirmó. Tras las conclusiones del forense, el fiscal no ordenó una autopsia.

"Esta es una gran tragedia que afecta a la familia del niño, la comunidad escolar y toda la ciudad", ha asegurado el alcalde de Palermo, Leoluca Orlando. La ministra de Educación, Lucía Azzolina, expresó "el más sentido pésame y dolor" por la tragedia y "la mayor cercanía a la familia".