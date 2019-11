Los padres de Diana se pierden la última palabra de El Chicle por sus batallas

Los padres de Diana Quer están en un juzgado, pero no en el que se sienta en el banquillo de los acusados José Enrique Abuín, conocido como El Chicle que hoy puede hacer uso de su último turno de palabra. Ambos han sido entrevistados a las puertas del juzgado de Majadahonda en Madrid por sus batallas legales.

Primero entró Juan Carlos Quer, que lamentó no estar en Santiago de Compostela. "Mi corazón está en Galicia", asegura. Tacha de complicado "haberme tenido que venir y no estar en la sala este último día para escuchar las mentiras de este individuo que espero reciba una condena a la altura de la gravedad y crueldad del delito que cometió".

Le ha seguido su exmujer, Diana López-Pinel que asegura que "mi exmarido me ha puesto una demanda para intentar quitarme todo lo que pueda y más y hoy tengo que estar aquí y no puedo ver la última palabra de El Chicle". Ha relatado que "mi exmarido me reclama propiedades que teníamos y ahora dice que son de él" y cuyo valor "supera los 400.000 euros".

Mientras en Galicia Fernanda Álvarez, abogada de El Chicle ha hecho este martes en su alegato final una defensa de la libertad de prensa bien ejercida pero ha cargado contra los medios que han descrito a su cliente como un "monstruo".

"Se le ha privado de nombre y apellido. Se le ha tratado como un monstruo por parte de los medios de comunicación", ha dicho en la Audiencia de A Coruña, y ha lamentado la "incomprensión social terrible" que se sufre por parte de la prensa, radio y televisión que han "agitado el odio".

"Me he dado cuenta de que estamos en una sociedad muy pobre en valores democráticos. Lejos de salvaguardar derechos fundamentales los están destruyendo. Y si empezamos a bombardear las garantías de este sistema, ¡que Dios nos coja confesados!, porque hoy está aquí José Enrique, pero mañana podemos estar cualquiera de nosotros", ha expuesto.

Según la letrada, no ha habido un procedimiento justo, porque "los medios de comunicación se han dedicado a repartir las piedrecitas para que llegado el momento se lapide al Chicle. Eso vende".

Posteriormente ha mostrado su respeto a la familia de Diana Quer: "Esta defensa no es insensible y ajena al dolor de la familia. Hemos reconocido que mi defendido no es inocente, es culpable. Es el responsable de la muerte de Diana y eso es un dolor infinito y permanente".

En todo caso, ha apuntado Álvarez, "eso no justifica" la pena de prisión permanente revisable que reclaman tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular.