Polémica clase magistral de Paz Padilla y 'Oritrón': "La vacuna no hace nada"

Paz Padilla está recibiendo numerosas críticas después de una conversación que mantiene con otras dos presentadoras de las Campanadas para despedir el año. Durante un directo en Instagram explica a María del Monte (Canal Sur) y Anne Igartiburu (La 1) que ha vuelto a estar contagiada de coronavirus asegurando que "las vacunas no sirven para nada" intentando explicar que en su caso, pese a estar con la pauta completa, ha vuelto a infectarse de nuevo".

Las críticas a estas controvertidas declaraciones no se han hecho esperar y hasta los expertos han querido matizarlo. Es el caso de la internista Raquel Blasco, que desde su cuenta en Twitter ha querido dejar claro que "las vacunas reducen la capacidad de un virus de infectar o dañar a las personas.

Y sí, a pesar de lo que diga Paz Padilla, las vacunas aún brindan protección contra las variantes actuales, ya que muchas de las características del virus siguen siendo las mismas".

Echa así por tierra la explicación de la presentadora de Mediaset en la que intenta asegurar que "es que da igual, las vacunas no sirven para nada. Mira, las vacunas es una proteína que te meten la 'spider', que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de 'Luham', y el bicho ha mutado y ahora tenemos la 'oritrón'. Y entonces el bicho ahora ya no entra por la puerta y entra por la ventana. Claro te meten la 'spider', que es la de la puerta y ya no sirve contra la ventana. Con lo cual, por muchas vacunas que te pongas, dos o tres, el virus ya entra por otro lado". Da un paso más allá al asegurar que "en África, con tantos contagiados, ya hay unos pocos que piensan qu será el final de la Covid".