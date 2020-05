¿Verano sin piscina? Se dispara la venta de las hinchables... hasta "para el balcón"

La venta de piscinas domésticas se ha disparado. Las supermercados y tiendas especializadas ya han acabado con gran parte de su stock y reponerlo es, en muchos casos, imposible o requiere al menos un mes. Algunas tiendas tienen incluso listas de espera. Esta situación se agrava en Madrid, donde sigue la fase 1 y la apertura de las piscinas municipales o las de la Comunidad está todavía en el aire. Desde el Ayuntamiento aseguran a La Información que a día de hoy los complejos municipales todavía no se se están acondicionando. Sí trabajan en un plan de seguridad interno, pero está todo a la espera de que llegue la fase dos. Ayer mismo, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, aseguró que su apertura en todo caso no será antes del mes de julio.

Al igual que sucedió con las bicicletas estáticas durante los primeros días del confinamiento, los madrileños más previsores y con posibilidad de poner una de estas piscinas en su vivienda -hay que respetar las medidas de seguridad- han corrido a por una piscina desmontable o hinchable por la incertidumbre que genera no saber si podrán acudir a la municipal, por si no las abren o porque las condiciones se lo permitan. O, en caso de tenerla en la urbanización, ésta podrá cumplir con los requisitos exigidos. "Están comprando hasta las de las más pequeñas para ponerlas en cualquier sitio, incluso en los balcones", aseguran a este diario desde un centro comercial de la sierra madrileña.

Este misión imposible por comprar una piscina empezó desde que el pasado 16 de marzo se publicara en el BOE las normas de apertura de las piscinas recreativas y en las que se especifica que el aforo máximo permitido será del 30% de la capacidad de la instalación, siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad entre usuarios de dos metros. En caso contrario se reducirá dicho aforo. Para poder ir hay que pedir cita previa, organizándose horarios por turnos.

Las páginas webs de dos de las marcas más habituales en las tiendas, Bestway o Intex, tienen agotado parte de su stock y en una de ellas alertan al comprador de que algunos modelos "no estarán disponible hasta la próxima temporada". Y, como ya sucediera con las bicicletas estáticas, cuando las tiendas acaban con sus existencias tienen difícil reponerlas porque este material se compra con antelación. Nadie podía prever la pandemia y el mercado sufre un desabastecimiento que hace llegar el género con cuentagotas. En cuanto aparece una nueva, desaparece en cuestión de minutos. Hace tan solo una semana Bestway puso a la venta cinco modelos desmontables de 300x300; en menos de una hora habían sido vendidos.

La venta de estas piscinas se ha disparado en esta pandemia del coronavirus por la incertidumbre de lo que podremos hacer este verano y por el miedo que también genera poder cumplir todas las medidas recomendadas por los expertos para evitar el contagio de la covid-19. A la hora de elegirla, las más demandadas suelen ser las más pequeñas, pero cuando el producto está agotado hay quien opta por una un poquito más grande sin pensar en las consecuencias. Los expertos empiezan a alertar a los que piensan en colocarla en su terraza o balcón sin tener en cuenta las medidas de seguridad.

Sólo 20 centímetros de agua supondrán una sobrecarga de 200 kilos por metro cuadrado. Y el problema no es sólo para los pisos, pues colocar una piscina portátil en una casa terrera o en un adosado al lado de un muro de carga puede hacer que éste se desplace y se acabe desplomando. En este caso debería instalarse en el centro de un jardín o terreno a bastantes metros de una pared de este tipo y supervisado por un experto.

Este tipo de viviendas son las que más están demandando este producto. El Consejo General de Administradores de Fincas han advertido ya de que las mayoría de las comunidades de propietarios no podrán cumplir las condiciones que se fijan en la orden que establece la apertura porque no disponen de los recursos o herramientas para llevarlos a cabo. Ayer mismo enviaron una nueva carta al ministerio de Sanidad para compartir con ellos las normas que están pensando en enviar a las distintas comunidades sobre las condiciones de apertura. En el BOE no hay indicaciones específicas para ellas.

Para realizarlas siguen muchas de las específicas de uso en las recreativas pero advierten de que en muchas comunidades no hay personal responsable a cargo de la instalación que pueda controlar o limitar el acceso de los propietarios, que según la orden el aforo máximo es del 30%, y, en los casos que disponen de socorrista, su competencia se limita al control del vaso de la piscina. Además, destaca que para acudir a la piscina se debe obtener cita previa y organizar horarios por turnos, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación.