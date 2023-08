¿Puedo poner un cerramiento en la terraza sin permiso de la comunidad?

En el complejo marco de la propiedad horizontal en España, una duda recurrente es la de poder o no instalar un cerramiento en la terraza sin el permiso de la comunidad de vecinos. Este tema, regulado por la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), genera debate y con frecuencia lleva a situaciones de tensión entre vecinos. Referencias legales y jurisprudencia nos ayudarán a arrojar luz sobre esta cuestión.

¿Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) sobre los cerramientos?

La Ley de Propiedad Horizontal, en su artículo 7.1, establece que ningún propietario puede realizar alteraciones en los elementos comunes, ni tampoco en la fachada o el tejado, sin el consentimiento de la comunidad. Este marco legal define un cerramiento como una modificación del elemento común que altera la estética del edificio, lo que necesitaría el acuerdo de la mayoría de los propietarios.

¿Cuándo es necesaria la autorización comunitaria para un cerramiento?

No todo cerramiento requiere la aprobación de la comunidad. Según jurisprudencia del Tribunal Supremo, los cerramientos que no modifican los elementos comunes no alteran la estética del edificio ni afectan a la seguridad o estructura del mismo, podrían realizarse sin el permiso de la comunidad. Sin embargo, en caso de duda, siempre es recomendable consultar con un experto legal o solicitar la autorización correspondiente para evitar posibles conflictos.

¿Qué pasa si instalo un cerramiento sin permiso?

Si se instala un cerramiento sin la autorización necesaria, la comunidad puede exigir su retirada. Además, el propietario infractor puede enfrentarse a sanciones económicas y, en algunos casos, al pago de daños y perjuicios. Por tanto, antes de proceder con cualquier tipo de cerramiento, es fundamental estar seguro de cumplir con los requisitos legales.

¿Cómo se solicita el permiso para un cerramiento?

Para solicitar el permiso, el propietario debe presentar un proyecto técnico detallado a la junta de propietarios. Esta documentación debe incluir, entre otros aspectos, los detalles de la obra, el impacto estético y estructural, así como la conformidad de un técnico competente. El acuerdo se adoptará, como regla general, por mayoría de los presentes en la junta que representen, a su vez, la mayoría de las cuotas de participación.

En conclusión, aunque puede existir la tentación de realizar un cerramiento sin permiso de la comunidad, las consecuencias de hacerlo pueden ser graves. Por tanto, es esencial informarse correctamente y seguir los procedimientos establecidos para evitar posibles problemas legales o conflictos con los vecinos.