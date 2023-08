¿Pueden los vecinos prohibirme tener una mascota? Desmontando mitos y aclarando tus derechos

En una época en la que el formato de vivienda habitual son las comunidades de pisos, es habitual que mucha gente se haga esta pregunta: ¿Pueden los vecinos prohibirme tener mascota? La Ley de Propiedad Horizontal puede responder a esta cuestión.

Es un hecho comprobado que la tenencia de perros en una comunidad de vecinos puede crear problemas en ocasiones. Sin embargo, la Ley de Propiedad Horizontal establece el derecho de cualquier persona a tener una mascota. O quizá, dicho de otro modo, una comunidad vecinal no puede prohibirte directamente tener perro, gato o cualquier otro animal del ámbito doméstico de manera taxativa ni preventiva. Los derechos individuales de propiedad en este punto prevalecen sobre los colectivos. No obstante, el hecho de que no puedan prohibirte tener animales no implica que no tengas responsabilidades en el contexto de una convivencia vecinal. A partir de ahí, lo que sí que una comunidad puede adoptar son posturas en contra de los accesos de animales a zonas comunes como patios, azoteas, piscinas comunitarias… etc.

¿Qué responsabilidades debes cumplir al tener una mascota?

“Como no pueden prohibirme tener una mascota, no debo preocuparme de absolutamente nada con mi comunidad”. Si el pensamiento anterior está visitando tu mente con cierta recurrencia, debes saber que estás cayendo en un gran error. La ley como antes se ha mencionado, aporta protección para que los individuos disfruten de tener mascotas. Sin embargo, toda persona que cuide de sus animales en el ámbito doméstico debe responsabilizarse de que el animal no suponga un problema en términos de ruidos, higiene y demás condiciones de salubridad. De lo contrario, una comunidad de vecinos también estaría en su pleno derecho de llevar el caso a juicio alegando el incumplimiento de las normas comunitarias de convivencia. Por lo tanto, al cuidar de una mascota también debes tener en cuenta su educación, sus hábitos y ocuparte de cualquier trastorno por pequeño que sea que tu mascota pueda provocar.

¿Pueden prohibirme tener una mascota en algún caso?

Sí. En los casos en los que la/el propietario viva en un hogar de alquiler. En ese caso entra en juego otra ley: La Ley de Arrendamientos Urbanos. En este punto no se especifica la prohibición de tener una mascota por parte del inquilino. Pero sí se especifica el derecho del propietario o casero que alquila la propiedad a imponer –si así lo desea- una cláusula en el contrato de arrendamiento que imponga como norma no tener mascotas en la casa que él está alquilando. Por lo tanto, si cuidas de animales en el ámbito cotidiano debes saber que en un contexto de alquiler, sí pueden descartarte como candidato/a. Y por supuesto, si incumples la cláusula que el propietario haya impuesto, podrás tener bastantes problemas.

¿Qué puedo hacer para tener buena convivencia con mis vecinos teniendo mascotas?

Mantener el respeto por los demás y cuidar a los animales de un modo cívico y agradable para todo el mundo está al alcance de todas las personas. Por ello, aquí tienes algunos consejos útiles:

•Comunicación Abierta: Es recomendable establecer una comunicación abierta y amigable con los demás residentes. Esto puede incluir informarles sobre el comportamiento y las necesidades de tu perro, de manera que estén al tanto y puedan comprender cualquier situación que pueda surgir.

•Cumplir con las Normas de Limpieza: Es fundamental recoger los excrementos de tu perro de forma adecuada y limpiar cualquier rastro que pueda dejar en las áreas comunes. Esto garantiza un entorno limpio y agradable para todos los residentes.

•Evitar Molestias por Ruido: El ladrido excesivo puede ser una fuente de molestia para los vecinos. Es importante tomar medidas para controlar el ladrido de tu perro y, si es necesario, buscar la ayuda de profesionales en el adiestramiento canino. A partir de aquí, nadie puede prohibirnos ni prohibirme tener una mascota en un hogar en propiedad. Sin embargo, debes hacerte cargo de las normas de convivencia.