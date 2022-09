La pulsera usada para entrar a la capilla de Isabel II se vende por miles de libras. 

May James/ Europa Press

La marca de la reina Isabel II continúa siendo rentable. Las pulseras usadas por las autoridades para numerar a las personas que hacen cola para poder pasar por la capilla ardiente de la reina en Westminster se han vendido ya hasta por 2.500 libras (2.850 euros) en portales de subastas como eBay. Las pulseras son emitidas por el Departamento Digital, de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes con un color por cada jornada de la capilla ardiente y que obligaban a esperar hasta 24 horas para poder ver el féretro de la monarca. Hasta ahora hay constancia de que se han vendido una decena de estas pulseras, algunas por un precio de 199,99 libras, aunque en muchos casos los vendedores habrían aceptado "mejores ofertas", según recoge la cadena británica 'Sky News'.

Así, se subasta una pulsera dorada, correspondiente al viernes 16 de septiembre, el mismo día que el exfutbolista David Beckam hizo la cola. El vendedor asegura que el exdeportista se sumó a la fila antes de las 6:00 de la mañana y que estuvo todo el tiempo delante de él. Las pujas han alcanzado las 2.550 libras. Otra pulsera naranja "auténtica y no utilizada" del sábado ha alcanzado ya las 1.040 libras en una subasta que termina el martes, un día después del funeral de Estado de Isabel II. Dos pulseras verde oscuro del jueves se venden ya por 436 libras y una pulsera del primer día de la capilla ardiente se publicó por 22.000 libras, aunque más tarde se retiró de la venta.

Estas pulseras sirven para ordenar la enorme cantidad de gente que hace cola para pasar a ver el féretro, pero "no dan derecho" a pasar, sino que están pensadas para que se pueda ir a por comida o agua sin perder el turno. Desde el Departamento Digital, de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes han recordado que la compra de estas pulseras por Internet no habilita para saltarse la fila, ya que "solo las puede utilizar la persona a la que fueron entregadas y se rechazará a cualquiera que no haya seguido todo el proceso".