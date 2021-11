La Seguridad Social da por muertos a dos niños al pedir su plan de vacunación.

"Sus hijos no aparecen porque les han dado por fallecidos". Es la respuesta que ha recibido O. G. H., madre de dos niños, cuando se ha acercado en la mañana de este miércoles hasta la sede del Instituto de la Seguridad Social en Madrid, después de que el martes por la tarde, en su Centro de Salud, no encontraran nada de los menores de 13 años, "ni suyo ni como tutelados por alguno de sus padres", según denuncia a La Información. La madre solicitó el documento oficial que acredita que ambos jóvenes tienen completo el plan de vacunación del coronavirus y ahí empezó el calvario de saber por qué no había ni rastro sanitario de sus hijos, impidiendo así su acceso temporal a la asistencia pública.

"Con el coronavirus ha sucedido mucho. No es el primer caso de un ciudadano que no aparece en los listados de la Seguridad Social porque se le ha dado por muerto". Esta es la respuesta que escuchaban los progenitores de boca de una funcionaria a las puertas del I.N.S.S. cuando O.G.H. y su marido, I.N.G., se han acercado a conocer por qué motivo no encontraba a los pequeños en el centro de salud en el que eran atendidos hasta la fecha.

Ambos hermanos, niño y niña de 13 años, se vacunaron el pasado mes de septiembre contra el coronavirus en el Hospital Isabel Zendal de Madrid. Los dos tienen administrada ya la pauta completa contra la Covid-19 (Pfizer), al igual que el resto de vacunas que comprende el calendario de vacunación de la Comunidad de Madrid. Si tuvieran que hacerlo ahora, lo primero que se encontrarían sería un problema administrativo que implica incluso tener que tener una nueva tarjeta de la Seguridad Social.

Del Instituto de la Seguridad Social donde les han dado la noticia de la 'muerte de sus hijos' se han llevado un papel que acredita que ambos "tienen derecho a asistencia sanitaria pública". Ahora tendrán que "presentar en el Centro de Salud que le corresponde por su domicilio para actualizar y obtener la Tarjeta Sanitaria Individual" que tendrá una nueva numeración. Los padres de los pequeños se preguntan ahora qué implicaciones administrativas puede tener un "error de semejante magnitud".

Estos padres no han sido los únicos en escuchar por parte de la Seguridad Social que hay "problemas con los listados". En este otro caso, hace nueve meses una mujer de 83 años, L.R., recibía la llamada de su centro de salud en la localidad madrileña de Alcobendas para notificarle la fecha de vacunación de su marido. El hombre había fallecido un mes antes en un hospital madrileño. En Zaragoza otra mujer también se enfrentaba a la llamada de un hospital público para indicarle la fecha en la que su marido tenía que vacunarse de la dosis de refuerzo contra el coronavirus. Sorprendida tuvo que explicar que llevaba ingresado en el UCI en ese mismo centro hospitalario desde hacía tres meses.