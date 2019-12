Mata a su madre "porque me lo pidió": le dio 70 pastillas y al no morir la asfixió

El hombre de 38 años juzgado por matar a su madre en Valladolid ha declarado este jueves que lo hizo porque él quería suicidarse y su madre no deseaba sobrevivirle, ante lo que decidió darla unas setenta pastillas y, como tardaba en fallecer, la asfixió con una almohada y con algodones en la boca y la nariz.

"Ella me dio a entender que no quería sobrevivirme", "estoy convencido de que me lo dejó bien claro", ha manifestado el encausado, César F.M., durante la vista oral que ha comenzado este jueves en la Audiencia de Valladolid tras la elección de un jurado popular.

El proceso, en el que provisionalmente la fiscal demanda veinte años de cárcel por asesinato, enjuicia los hechos sucedidos entre el 28 y el 29 de enero de 2018, en el domicilio del barrio de Parquesol de Valladolid donde residían el procesado y su madre, una mujer de 71 años, que era dependiente después de sufrir un ictus en marzo de 2015.