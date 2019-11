Los seis mejores remedios para la resaca que recomiendan los dueños de los bares

La lucha contra la resaca es uno de los quebraderos de cabeza de todos los aficionados a las terrazas y las noches. Aunque es difícil dar con el santo grial de la cuestión, las opiniones mejor fundadas al respecto es la de los dueños de los bares, aquellos que lidian con las resacas propias y ajenas a diario.

Bollería industrial

Hannah Thurman, gerente del Fox and Goose Inn en Hebden Bridge, West Yorkshire apuesta por la mantequilla y el azúcar y así lo recoge 'The Guardian'. ¿Por qué? Son fáciles de comer, agradables al gusto y "agradables, cálidos, un poco esponjosos, además de gratificantes e inquebrantables". En definitiva, sienta bien disfrutar de un buen dulce sin complicaciones mientras te preguntas por qué anoche hiciste lo que hiciste.

Morcilla

El método de Andrew Pern, chef y propietario del Star Inn en Harome, North Yorkshire, es totalmente diferente. Pern elige "cosas extremas que pongan a prueba el cuerpo". Uno de los favoritos es el haggis con huevos, algo así como una especie de morcilla frita y refrita, no apta para todos los estómagos: "No necesitas pan porque es bastante pesado. Tal vez una pizca de salsa HP ". Si sobrevives a este desayuno de campeones, se acabó el preocuparse por la resaca.

Tostadas francesas

Maria Tamander, dueña del Cleveland Arms en Paddington, Londres, se decanta por cualquier cosa con la que no haya que salir de casa: "Si tienes un poco de pan duro, ni siquiera necesitas salir a comprar pan fresco". Y no le falta razón porque ¿quién no tiene leche, sal, huevos y pimienta en la cocina? Empapar el pan en la mezcla durante un par de minutos, freir el engrudo con sal... et Voilà.

¡Más vino!

Eso de que una cañita para equilibrar el peaje se lo toman al pie de la letra Amy y Duncan Findlater, los dueños del bar de vinos Smith & Gertrude en Edimburgo, según registra el medio británico. Ambos apuestan por este burbujeante remedio contra el dolor de cabeza, eso sí, solo es eficaz si se sirve frío, con lo que tendrás que planificar tu resaca antes que la fiesta.

Smoothies

¡No todo van a ser fritos! Si eres de esos a los que la resaca les roba el apetito, estás en el equipo de James Billington, gerente del bar del Talbot en Malton, North Yorkshire: "Aunque prepararlo requiere una gran cantidad de fuerza de voluntad, en realidad solo te llevará unos momentos". Además, Billington no duda en darnos su recera: una cucharadita de miel, un plátano, diez hojas de espinaca, 125 ml de zumo de naranja, una cucharada de hielo, un par de cucharadas de yogur, zumo de maracuyá.

Ramen

Los famosos fideos japoneses que hacen las delicias de los universitarios del mundo son la clave de los domingos de resaca para Oli Husemeyer, codirector de Lord Nelson en Winthorpe, Nottinghamshire. En esta ocasión, la lista de ingredientes es larga: caldo de pollo casero, pasta de miso, champiñones shitake, algas crujientes, algas kombu, cebolletas, carne desmenuzada, fideos de huevo y otro huevo más hervido. Aunque Husemeyer tiene truco: "Puedes echar todo en la olla y en apenas diez minutos está listo":