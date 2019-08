Facebook refuerza su dominio: cambiará el nombre de Instagram y WhatsApp

En 2012, Facebook compró Instagram por unos mil millones de dólares. Más tarde,en 2016, hizo efectivo otro 'fichaje' -más potente, si cabe- para sus servicios: WhatsApp. El importe esta vez era mayor, unos 22.000 millones de dólares. Ahora, la compañía de Mark Zuckerberg prepara un notable cambio para sus dos joyas de la corona con el objetivo de reforzar aún más su dominio.

Y es que según publica The Information, Facebook quiere cambiar el nombre de ambas aplicaciones. De esta forma, pasarían a llamarse 'Instagram from Facebook' y 'WhatsApp from Facebook'.

El cambio sería igual que el de Wokplace by Facebook, la plataforma social pensada para empresas.

Mira también Así será el nuevo WhatsApp que llegará a partir de septiembre

El motivo del cambio

Tal y como explica The Information, Zuckerberg siente que Facebook no ha tenido el reconocimiento que se merece por el éxito de las que a día de hoy son dos de las aplicaciones más descargadas a nivel mundial.

Por ello, la idea es ahora "comunicar de forma más clara los productos y los servicios que son parte de Facebook".