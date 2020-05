Los equipos de LaLiga iniciarán ya este lunes los entrenamientos colectivos

Los equipos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank iniciarán los entrenamientos colectivos este lunes 1 de junio, día en el que se flexibilizarán algunas restricciones fijadas en el decreto del estado de alarma por la pandemia de coronavirus. Todos los equipos comenzarán los entrenamientos colectivos en las mismas condiciones, con tal de no retomar la competición en peores condiciones unos que otros. Tras la publicación este sábado de la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, los clubes darán un paso más en el protocolo de entrenamientos elaborado por LaLiga en coordinación con el Consejo Superior de Deportes (CSD), que ha contado con cuatro fases diferenciadas.

La primera de las fases comenzó a principios de mayo, cuando se realizaron las pruebas médicas a todos los clubes de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank y arrancaron los entrenamientos individuales. Ya el día 18, comenzaron las sesiones en grupos reducidos, de hasta diez jugadores, que poco después se ampliaron a 14.

Ahora, la cuarta fase, que arranca el lunes, supone el último paso en este protocolo que llevará a los clubes a arrancar la competición el 11 de junio; la competición finalizará previsiblemente, siempre en función de la evolución de la pandemia, el fin de semana del 18 y 19 de julio.

El fútbol profesional en España fue suspendido el pasado 12 de marzo por la pandemia del coronavirus COVID-19. "Desde entonces, LaLiga ha trabajado estrechamente con el CSD, el Ministerio de Sanidad y la RFEF para lograr la vuelta de la competición de forma segura y siguiendo siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias", señala LaLiga.

Messi: "El fútbol no volverá a ser igual"

El jugador del FC Barcelona Leo Messi ha hablado sobre la situación de el coronavirus y su relación con el mundo del fútbol, "no volverá a ser igual" después de que pase la pandemia, y ha reconocido que le crea una "frustración enorme" saber que mucha gente vio morir a sus familiares y amigos y "ni tan siquiera pudieron despedirlos", resaltando que "no puede haber nada peor que perder a las personas que más quieres".

"A casi todos nos queda la duda de cómo va a ser el mundo tras todo lo que ocurrió. Más allá del confinamiento y de la situación que nos agarró por sorpresa, muchísima gente lo pasó realmente mal porque les afectó esta situación de alguna manera, como ocurrió con todos aquellos que perdieron a sus familiares y amigos y ni tan siquiera pudieron casi ni despedirlos", señaló en una entrevista para El País Semanal.

Así, el delantero argentino reconoció que le ha afectado especialmente la situación creada por la pandemia de COVID-19. "Creo que hubo muchas cosas negativas en esta crisis, pero no puede haber nada peor que perder a las personas que más quieres, eso me crea una frustración enorme y me parece lo más injusto de todo", subrayó. Por último, Messi considera que el fútbol "no volverá a ser igual" una vez se pase lo peor, y que habrá que adaptarse a la nueva normalidad. "El fútbol, como la vida en general, pienso que no volverá a ser igual", concluyó.