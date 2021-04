Los jugadores del Liverpool toman partido y dicen que "no" a la Superliga. 

Jordan Henderson, capitán del Liverpool, difundió un comunicado en el que rechaza la Superliga europea en nombre de los jugadores del equipo inglés. "No nos gusta y no queremos que ocurra", dijo Henderson, capitán del conjunto inglés y que habló en nombre de sus compañeros. "Esta en nuestra posición como colectivo. Nuestro compromiso con este club de fútbol y con sus aficionados es absoluto y condicional. 'You'll Never Walk Alone'", añadió Henderson.

El comunicado llega horas después de que Chelsea y Manchester City filtrasen sus planes para abandonar la Superliga europea. El Liverpool, uno de los doce clubes fundadores, aún no se ha pronunciado al respecto, pero Kenny Dalglish, leyenda del equipo, apuntó que espera que tome la decisión correcta.