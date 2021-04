El Barcelona supedita su presencia en la Superliga a la aprobación de sus socios

El Barcelona, uno de los doce miembros fundadores de la Superliga, supedita su participación en la misma a la aprobación por parte de la asamblea de socios compromisarios, según una información adelantada por TV3 y confirmada por Efe. Así lo ha decidido la junta directiva presidida por Joan Laporta, quien firmó el sábado, poco antes de la final de la Copa del Rey, el documento para adherirse a la nueva competición con la citada salvedad.

En el mismo, el Barcelona añadió una cláusula según la cual se reserva la posibilidad de que el acuerdo sea validado en la asamblea de socios compromisarios. De este modo, si la representación de los socios decidiera que el club azulgrana no tome parte en la nueva competición, el Barcelona desharía el acuerdo.

El acuerdo fue gestionado por la anterior junta directiva, presidida por Josep Maria Bartomeu, y no se anunció, aunque estaba totalmente cerrado, hasta que el Barcelona no tuvo nuevo equipo directivo. Laporta ya habría explicado el proyecto al entrenador del equipo, Ronald Koeman, y, según TV3, el dirigente azulgrana lo expondrá este miércoles a los capitanes para que conozcan de primera mano la situación en la que se encuentra el proceso. La decisión es de enorme calado, ya que por una parte se encuentra la difícil situación económica del club catalán y por otra la enorme presión de la UEFA y la FIFA, que han amenazado con suspender a los clubes disidentes y a sus jugadores.

Este anuncio del Barcelona se produce después de que el Chelsea prepare procedimientos legales para darse de baja de la Superliga y de que el Manchester City haya comunicado a los organizadores de la nueva competición europea de fútbol que no tiene intención de continuar formando parte del proyecto, según han revelado este martes algunos medios británicos. Con esas dos renuncias, cuatro clubes de la Premier League continúan comprometidos con el proyecto, Liverpool, Manchester United, Arsenal y Tottenham, mientras que en el caso del Barcelona todo quedaría supeditado a la decisión de la asamblea de socios.

De hecho, este martes algunas agrupaciones de socios azulgranas como Seguiment FCB han solicitado que el club no forme parte del proyecto hasta que la decisión no sea ratificada por los socios. "La decisión no puede ser firme hasta, como mínimo, la ratificación por parte de la Asamblea de Compromisarios", asegura Seguiment FCB en un comunicado que recoge Efe. Esta misma mañana apareció una pancarta en los aledaños del Camp Nou en la que podía leerse: "El FCB es nuestra vida, no vuestro juguete. Superliga, no!".