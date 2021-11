Luz verde al crédito de 225 millones de euros para financiar el nuevo Bernabéu

Los socios del Real Madrid autorizaron este sábado a la directiva a endeudarse por 225 millones de euros, en un plazo máximo de 30 años, para llevar a cabo unas obras que no estaban incluidas en el proyecto inicial de remodelación del estadio Santiago Bernabéu. La propuesta fue respaldada por 1.562 socios, recibió 16 votos en contra y 37 abstenciones en la Asamblea Extraordinaria de socios celebrada en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva.

El presidente, Florentino Pérez, explicó que no es una falta de previsión sino que se trata de unas obras "no incluidas inicialmente, por un tema de ingeniería que ha costado mucho encontrar" y que "resultan indispensables para generar unos ingresos adicionales muy superiores a los previstos". "No ha habido un desfase, ha habido una dificultad para encontrar una solución para meter el césped dentro y que se quede en perfectas condiciones, porque lo primero es el fútbol. Creo que el interés está por debajo del 2 por ciento. Por 8 o 9 millones al año no aprovechar la oportunidad de hacer un evento cuidando en césped, creo que es muy rentable y estamos muy contentos de haberlo encontrado, porque si no tendríamos muchas limitaciones", dijo.

Pérez explicó parte del sistema ideado para el Bernabéu, con un proceso de automatización del terreno de juego para retirar el césped y conservarlo en condiciones óptimas en un invernadero, con una profundidad de 24 metros bajo el campo, y anunció la creación de un laboratorio de investigación en la Ciudad Deportiva responsable de ello. "Supondrá un antes y un después para nuestro estadio y para Madrid. El 14 de diciembre se cumplen 74 años de su inauguración. Se construyó con la fuerza del madridismo y el impulso de Santiago Bernabeú. Nos toca a todos nosotros culminar este desafío. El mejor estadio, con los mejores jugadores y con la mejor afición del mundo. Será el del orgullo del madridismo y referente de nuestros valores", añadió.

Hace tres años los socios madridistas dieron luz verde a un crédito hasta 575 millones de euros por un plazo máximo de 35 años para financiar la remodelación del campo, que compatibiliza actualmente las obras con los partidos, como destacó el presidente. "A 31 de julio se ha realizado la tercera disposición del préstamo por 200 millones", dijo. "En las obras del estadio llevamos invertidos 279 millones. El préstamo de 575 millones incluye 3 años de carencia de amortización, lo que significa que el Real Madrid empezará a pagar el crédito tras acabar la reforma del estadio con nuevos ingresos generados por el estadio. La situación económica del club no se verá afectada por el pago del crédito", añadió Pérez.

Antes de dar su visto bueno a este punto los socios también respaldaron las cuentas del club que sitúan en 534 millones el patrimonio neto; cierran el ejercicio 2020-2021 con un beneficio de 874.000 euros y prevén aumentar en 42 millones la cifra de ingresos en la campaña 2021-2022. Los datos expuestos por el vicepresidente Pedro López reconocieron una pérdida de ingresos cercana a los 300 millones de euros desde el inicio de la pandemia y destacaron el cierre de la temporada pasada con un beneficio de 874.000 euros después de impuestos, por lo que el club blanco "va a ser uno de los pocos grandes de Europa que no incurra en pérdidas en estos dos ejercicios".

La liquidación del presupuesto 2020-2021 recibió el respaldo de 1.673 socios, 3 votos en contra y una abstención y las previsiones ingresos y gastos para 2021-2022 el de 1.666 socios, 3 votos en contra y una abstención. Las cifras aprobadas incluyen una bajada de la deuda neta a 46 millones y el ahorro de 295 millones en dos temporadas con medidas entre las que está la bajada de salarios de jugadores en un 10% anual, que "demuestra el grado de compromiso con el club tanto de la dirección como de las plantillas". "Es algo notable que en un año cerca de crisis se haya reducido la deuda en un importe cercano a 200 millones, lo que refleja máxima solvencia y autonomía financiera", según palabras del directivo.