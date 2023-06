Sólo un 33% de los españoles aprueba la gestión económica del Gobierno

El primer 'tracking' de las elecciones generales del 23 de julio elaborado por el Instituto DYM para La Información muestra un severo descontento de los ciudadanos con la gestión económica de la última legislatura. Apenas un 33,8% de los españoles aprueba la política del Gobierno en esta materia, una gestión que tampoco termina de convencer a la gran parte de los votantes de los dos partidos que integran el gobierno de coalición. Solo un 56,9% de los encuestados que respaldaron al PSOE en las elecciones generales de 2019 y un 60,7% de los que optaron por Unidas Podemos aprueban la gestión económica impulsada desde el Consejo de Ministros.

Aunque lo cierto es que la mayoría de los sondeados desaprueban la gestión del Gobierno en todas sus iniciativas (relaciones internacionales, políticas sociales, igualdad, sanidad, educación e impuestos), siendo la estrategia internacional la que más apoyos recopila y la tributaria, la que menos. Por sectores ideológicos, casi el 70% de los ciudadanos que se autoubican en el centroizquierda otorgan una puntuación superior al cinco a la gestión económica de la coalición PSOE-UP, frente a un escaso 16,5% de los que se sitúan en el centroderecha, un porcentaje que al ser preguntados por los impuestos se reduce hasta el 12,9%. Además, los españoles creen que el PP tomaría mejores decisiones que el PSOE en estas dos materias si llegase al Gobierno, aunque estiman que lo harían peor en las políticas sociales, de sanidad y de educación

No obstante, todos los partidos políticos obtienen un suspenso por su desempeño en los últimos cuatro años, siendo el PSOE el mejor valorado, con un 38% de aprobados, frente a un 30,8% del PP y un 17,2% de su socio de gobierno, UP. Si bien, los ciudadanos que se decantaron por la papeleta 'popular' en los últimos comicios nacionales son los más satisfechos con el desempeño de la formación política que votaron, un 78,4% de ellos aprueba su actuación, frente a un 73,4% de los votantes del partido de Pedro Sánchez. Por el contrario, los seguidores de Unidas Podemos son los que más castigan el desempeño del partido al que otorgaron su voto, ya que el porcentaje de aprobados se reduce al 68,8%, aunque a tal efecto cabe tener presente que no se pregunta a los votantes de Ciudadanos por la actuación de su partido.

El conjunto de encuestas también deja entrever el deseo de los españoles de que se produzca un cambio de Gobierno, un 60,9% de los españoles comparte esta apreciación, así como un tercio de los votantes de PSOE y UP. Prácticamente, la misma proporción de los ciudadanos (60,2%) preferiría que después de la cita en las urnas de julio se diera paso a un gobierno integrado por un solo partido, en que los apoyos de otros partidos tuvieran un carácter puntual. Esta opinión es mayoritaria entre los votantes de los principales partidos políticos a nivel nacional, con la excepción de los seguidores de Unidas Podemos (33,7%), aunque en el caso de Vox, la balanza está prácticamente igualada (52,1%). Si bien, los que apoyaron al PSOE (66,2%) están mucho más abiertos que los simpatizantes del PP (90,2%) a la formación de otro gobierno de coalición.

PP y Sumar crecen en intención de voto

La voluntad de cambio se traslada al sentido en el que los ciudadanos aventuran que se encaminará su voto en las próximas elecciones generales. Un 33,8% de los españoles afirman que respaldarán al Partido Popular el próximo 23 de julio, frente a un 27,6% que espera apoyar al PSOE, de manera que la formación de Alberto Núñez Feijóo mejora en más de un punto porcentual respecto al barómetro de abril y el partido liderado por Pedro Sánchez retrocede siete décimas porcentuales. En cambio, los partidos aledaños experimentan la evolución opuesta. Sumar aumenta en 2,7 puntos porcentuales en intención de voto hasta el 11,9%, mientras que Vox pierde 1,3 puntos porcentuales hasta situarse en el 13,3% de intención de voto.

Feijóo también es el líder mejor valorado por los encuestados, aunque tampoco consigue el aprobado al situarse en el 4,2, seguido muy de cerca por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que están igualados a 4. El líder socialista apenas mejora en una décima respecto a la encuesta anterior, pero Díaz cae en seis décimas tras la negociación con los 16 partidos que integran Sumar y la polémica por el veto a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Sin embargo, esta decisión ha sido respaldada por la mayoría de los españoles, incluso el 49,9% de los votantes de UP consideran que este veto ha sido acertado, frente a un 60,4% del total de los ciudadanos sondeados.

La mayoría de los ciudadanos esperan que sea el PP el que gane las elecciones (55,6%), aunque dan por hecho que este va a necesitar el apoyo de otros partidos para gobernar. Las posiciones están igualadas a un 27,8% entre los que esperan que saque una gran ventaja al bloque de izquierda y los que opinan que esta será estrecha. No obstante, otro 21,3% confía que en que gane la suma del PSOE y los partidos que se sitúan a su izquierda por una pequeña ventaja y solo un 2,9% espera que la ventaja socialista sea holgada. No obstante, estas perspectivas distan de ser uniformes entre los votantes de los diferentes partidos políticos, pero más de un tercio de los votantes socialistas y más de un 47% de los 'morados' auguran la victoria del PP.