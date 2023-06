Feijóo consultará con la AIReF y el Banco de España su reforma de las pensiones.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha adelantado las diez primeras medidas que pondría en marcha su gabinete nada más llegar a Moncloa. Entre ellas se incluye la rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las rentas medias y bajas, la recuperación del delito de sedición y el aumento de las penas por corrupción. Sin embargo, la reforma del sistema de pensiones queda fuera de este decálogo, ya que según ha apuntado el presidente de los 'populares' este lunes, la propuesta será el resultado de varias consultas a la AIReF, al Banco de España, a los responsables de Trabajo y Seguridad Social y a los agentes sociales. El principal partido de la oposición promete que su propuesta compatibilizará dos objetivos: asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas y garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

La reforma que ha sacado adelante el actual ejecutivo en dos tomos, el primero referido al gasto con el apoyo de los empresarios (CEOE y Cepyme) y el segundo, que abordaba el sistema de ingresos y solo contó con la firma de los sindicatos, ha recibido sendas críticas de la oposición, mientras que la AIReF, el Banco de España e institutos como el BBVA y Fedea -think tank de la CEOE- han expresado sus dudas sobre la viabilidad de la reforma a futuro. El texto impulsado por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha elevado los impuestos a través de la creación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) -aplicable a todas las rentas- y el aumento de las bases máximas de cotización para las rentas más altas, a las que también se aplica la nueva cuota de solidaridad.

El Partido Popular no tiene clara cuál es la solución al principal reto que enfrentarán las cuentas públicas en las dos próximas décadas, por lo que Feijóo prefiere ser prudente y consultar su estrategia con los principales actores. Así lo ha manifestado esta mañana en el desayuno Fórum Europa ante la pregunta de este medio. En esta intervención, también ha criticado que se "hagan trampas" para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. "La sostenibilidad es el factor determinante para asegurar el sistema. Estamos ante el 'babyboom' más importante de la historia", ha apuntado. En este sentido, ha expresado su voluntad de trasladar a Europa un proyecto para la reforma de pensiones que dé certezas de su viabilidad, para que España deje de acudir a las instituciones comunitarias con "problemas atrasados".

Quiere adelantar el informe de la AIReF a 2023

El Gobierno recogió en la segunda parte de la reforma de las pensiones, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) realizaría un informe trianual a partir de 2025 para evaluar si el impacto de las medidas de ingresos eran inferiores, iguales o superiores al 1,7% del Producto Interior Bruto (PIB). De producirse algún exceso, el Ejecutivo debe solicitar al mismo organismo un mismo informe que recoja un conjunto de medidas para paliar el exceso de gasto estimado. Feijóo quiere adelantar el informe de la AIReF a 2023, para adelantarse a los cambios que puedan ser precisos para garantizar la sostenibilidad del sistema público.

El líder del PP afirma "no ser pesimista" respecto a los sindicatos, ya que estos recogieron en la reforma de las pensiones la necesidad de "hacer cuentas" en 2025, cuando de no ser suficiente con el sistema de ingresos diseñado, habría que elegir entre aumentar la cotización, ampliar la base de cálculo de años cotizados o incluso elevar ambos requisitos "en la proporción adecuada". Para Feijóo, los representantes de los trabajadores son conscientes de que va a ser preciso introducir cambios, por lo que confía en poder contar con sus aportaciones para la elaboración de su propuesta. Sin embargo, Feijóo no se ha referido a los empresarios, que se opusieron frontalmente a aumentar los ingresos por la vía de las cotizaciones, por ser injusto para las rentas más altas, porque la pensión máxima no se amplía en la misma medida.

El presidente del PP mantiene la incógnita sobre quién será su 'gurú' económico de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio. Feijóo ha manifestado que no le gusta nombrar ministros mientras es un mero candidato, aunque ha sostenido que el nombre se dará a conocer pronto y que será nombrado por él mismo. Lo cierto es que hay cuatro nombres sobre la mesa: Juan Bravo, actual vicesecretario de Economía del partido, Luis Caricano, exeurodiputado por Ciudadanos que se ha unido a la fundación del PP 'Reformismo 21', Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España y Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo y exministro de Economía con Rajoy.