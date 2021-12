¿El banco te cobra comisiones este mes? Opciones para tener una cuenta gratis

Los bancos no perdonan, ni siquiera en Navidad. Durante el mes de diciembre, al menos siete entidades cobrarán comisiones a sus clientes por el mantenimiento de sus cuentas. Pero no todos tendrán que pagar, únicamente aquellos que estén menos vinculados. Los que cumplan los requisitos de su banco se librarán.

Abanca, BBVA, Banco Sabadell, Ibercaja y Unicaja penalizarán a los clientes menos vinculados este mes con una comisión que, según el banco, podría llegar a los 60 euros, explican los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com, que han analizado qué bancos cobrarán comisiones en diciembre y cuánto. Banco Santander, por su parte, cobrará hasta 20 euros e ING, 10 euros a los que tengan un saldo de 30 mil euros o más en su Cuenta Naranja y no tengan sus ingresos domiciliados en la entidad.

En diciembre se juntan las entidades que cobran sus tarifas semestralmente con las que lo hacen cada trimestre y cada mes. Así, las que menos cobran este mes no tienen por qué ser las más baratas. El Santander, por ejemplo, cobra hasta 20 euros al mes a los clientes que no cumplen los requisitos del programa Santander One (hasta 240 euros al año), mientras que BBVA cobrará el doble en diciembre (40 euros) a los que no respeten las condiciones de su cuenta Nómina, pero solo aplica esta comisión una vez al trimestre (160 euros al año en total).

En cualquier caso, "solo los clientes que no cumplen los requisitos de vinculación de su banco deberán pagar comisiones en diciembre, el resto no", explican los expertos de HelpMyCash. ¿Y qué condiciones hay que asumir? Dependerá, pero lo más habitual es que para poder operar gratis se tenga que domiciliar una nómina y cumplir algún requisito extra como pagar varios recibos domiciliados o hacer un gasto mínimo con tarjeta.

Alternativas para tener una cuenta gratis

Aquellos que no cumplan las condiciones de su banco, tienen otra opción: abrir una cuenta online sin nómina y sin comisiones para poder operar gratis sin preocuparse de cumplir ningún requisito de vinculación. Estos productos permiten llevar a cabo la operativa habitual sin coste (ingresar y sacar dinero, pagar con tarjeta, enviar dinero por Bizum o por transferencia…) e, incluso, se pueden abrir con varios titulares. ¿Cuáles son las mejores?

Hoy en día tanto los bancos tradicionales como los virtuales comercializan cuentas contratables por Internet sin comisiones y sin vinculación. Por ejemplo, la Cuenta Clara de Abanca es una cuenta online gratuita que incluye una tarjeta de débito sin coste para cada titular (se puede abrir solo o con otro interviniente). Además, permite usar Bizum, hacer transferencias gratis y pagar con Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay, así como retirar efectivo en miles de cajeros y ahorrar un 2% en gasolineras Galp.

Otra alternativa es la Cuenta Online Sin de Liberbank, también contratable por Internet y sin vinculación obligatoria. Como la anterior, no tiene comisiones, permite hacer transferencias online gratis, pagar con el móvil con los wallets de Apple, Google y Samsung, así como enviar dinero por Bizum. El banco entrega una tarjeta de débito sin cuotas anuales al titular con la que puede sacar dinero en más de 16.000 cajeros españoles.

La filial online del Santander, Openbank, comercializa la Cuenta Corriente Open. No tiene gastos de mantenimiento ni por emitir transferencias y no exige ningún tipo de vinculación. La tarjeta de débito es gratuita para el primer titular, aunque la cuenta puede abrirse con hasta cinco intervinientes. Se puede sacar dinero sin coste en los más de 7.000 cajeros que tiene el Santander en España y pagar con el smartphone o con un reloj inteligente mediante Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay, Google Pay, Samsung Pay y el propio wallet de la entidad. También está adherido a Bizum.

Incluso los tres principales bancos de España, CaixaBank, el Santander y BBVA, han apostado por estos productos, afirman desde HelpMyCash. El último en hacerlo fue la entidad presidida por Ana Botín, que este año lanzó la Cuenta Online Santander, muy similar a la Cuenta Online de BBVA. Ambas están reservadas a nuevos clientes.