El BdE estima que la crisis puede llevar a la quiebra a una de cada cinco empresas

Una de cada cinco empresas españolas terminará en situación de insolvencia a poco que la crisis se alargue unos meses más. El Banco de España se ha atrevido a perfilar un primer balance de las cicatrices que la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 puede dejar en el tejido productivo doméstico. Como era de esperar la fotografía es inquietante. El desplome de la rentabilidad de los negocios como consecuencia de los cierres forzados y la caída repentina de la demanda y el incremento de sus deudas para hacer frente a esta situación ha conducido al 40% de las empresas a una realidad de presión financiera elevada. La mitad de ellas acumuló en el pasado un colchón suficiente para sortear el golpe, pero en un tejido empresarial dominado por las pymes y los autónomos, hay entre un 15% y un 19% de las empresas que están condenadas a la quiebra si es que no han entrado ya en esta situación a estas alturas.

El análisis del Banco de España va un paso más allá y estima que de ese porcentaje de hasta el 19% que se encaminan a la quiebra alrededor de la mitad no tiene esperanzas de futuro, ya que la situación de su sector y la pesada mochila de su endeudamiento no les permita albergar posibilidades de equilibrar su situación en el medio plazo. Son las empresas inviables. Ésas de cuya existencia el Banco de España viene advirtiendo desde hace meses para evitar que parte de los millonarios recursos públicos que se están encauzando hacia el tejido empresarial acaben en empresas sin perspectivas de futuro en lo que el gobernador del Banco de España ha denominado la liquidación ordenada de las empresas no viables.

La entidad estima que según el recorrido que tenga aún la crisis el porcentaje de empresas inviables sobre el total será del 6%, en el mejor de los casos, y del 9%, a poco que la situación evoluciona tal y como lo ha venido haciendo hasta ahora. La institución considera que disponer de este análisis es esencial. "La cuantificación del peso y relevancia de las empresas que se encuentran en una situación de dificultad financiera, por presentar problemas de liquidez o de solvencia, es relevante por sus potenciales implicaciones económicas y financieras". Las proyecciones realizadas por los analistas del banco estiman que esa bolsa de empresas inviables tienen la capacidad de abrir un peligroso agujero tanto por las deudas que arrastran como por el número de puestos de trabajo que hay en sus plantillas.

Las cuentas del Banco de España apuntan a que en el escenario más descarnado la liquidación de esas empresas pondría en riesgo la recuperación del 5% de las deudas de las sociedades no financieras y el 4,1% del empleo del sector privado. Según los últimos datos oficiales, tanto del Banco de España como de la Encuesta de Población Activa del INE esto implicaría el potencial impago de más de 46.000 millones de euros y la posible pérdida de 650.000 puestos de trabajo.