Calviño rechaza incluir las pensiones en el pacto de rentas y moderar su subida.

En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara Baja, la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha descartado este jueves en el Congreso incluir las pensiones en el pacto de rentas y moderar su revalorización anual, tal y como le ha planteado Ciudadanos durante su comparecencia en Comisión. "El mensaje es muy claro. Hay una ley, ha entrado en vigor recientemente, y se va a cumplir la ley. Los pensionistas pueden estar tranquilos", ha manifestado la vicepresidenta primera, que ha asegurado tener "claro" que "Ciudadanos no quiere que se produzca esa revalorización" conforme al IPC.

"No me queda tan claro qué opina el PP", ha dicho, en referencia a la intervención del diputado 'popular' Miguel Ángel Castellón en la que se ha limitado a preguntar si iba a cumplir con esa revalorización o no. Castellón ha señalado que, si cada punto de inflación media incrementa el gasto en pensiones 1.700 millones, esta subida puede suponer otros 11.000 millones, de mantenerse este alza a final del año. La portavoz de Cs, María Muñoz, sí que ha planteado incluir a los pensionistas en el pacto de rentas para "modular" las subidas, al igual que los sueldos de los trabajadores por cuenta ajena, para evitar inflación de segunda ronda.

Preguntada por ese pacto de rentas y por los sacrificios y el reparto de los costes de la crisis, la vicepresidenta ha destacado que las medidas para abaratar el precio de la electricidad, con la minoración de ingresos de las eléctricas, o el límite del 2% a las subidas del alquiler, forman parte de este pacto. En todo caso, ha señalado que están pendientes de la negociación entre los principales sindicatos y las patronales, "pendientes" de la negociación entre los principales sindicatos y la patronal para el acuerdo de negociación colectiva y la senda de la evolución de los salarios y dividendos, algo que considera un "factor importante de estabilidad".