Cerrado por vacaciones: no enfermar en verano, hay 13.000 camas menos

Cerrado por vacaciones. La sanidad pública española, como viene sucediendo cada verano, cerrará este año alrededor del 13% de sus camas hospitalarias y el 50% de los quirófanos. Según los datos que ha podido recabar La Información de diversas organizaciones sindicales del ámbito sanitario y organizaciones de pacientes (en este caso la opacidad de las consejerías de salud de las diferentes comunidades autónomas es casi total), este verano se cerrarán alrededor de 13.000 camas hospitalarias de las 103.000 con las que cuenta el sistema nacional de salud pública en España, aunque cuando se acaben de computar las camas de todos los hospitales la cifra podría llegar a las 14.000 del pasado año.

“Son los datos que teníamos nosotros, que el número se aproximaría mucho a las 14.000 (es la cifra que ofreció el sindicato de enfermería SATSE el pasado año) de 2018”, dice la presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, “pero los ciudadanos españoles y los millones que nos visitan, seguimos poniéndonos enfermos en verano, o sufrimos accidentes, porque las enfermedades no se toman vacaciones”.

Según los datos recabados por este periódico de organizaciones como SATSE, las secciones de salud y sanidad de Comisiones Obreras y la UGT, la Confederación Intersindical Gallega (CIG) e incluso de alguna autonomía, las menos, en verano se cerrarán un promedio de más de 2.000 camas en Madrid y otras tantas en Cataluña; 1.800 en Andalucía; unas 1.000 en la Comunidad Valenciana, Euskadi y Galicia; 650 en Asturias; más de 450 en Aragón y en Castilla León; más de 400 en Castilla La Mancha; 360 en Asturias; 250 en Extremadura y Baleares; 200 en Murcia y Navarra y 50 en Cantabria y La Rioja. En total casi 13.000 camas que no estarán a disposición de los pacientes.

Mira también Glovo pierde un nuevo asalto de su pelea judicial con Sanidad por vender fármacos

Las Comunidades Autónomas no dan explicaciones, pero justifican el hecho, que se reproduce año a año, en que es necesaria menos asistencia por las vacaciones y en que se aprovecha esta época para hacer reformas. “Qué curioso que es siempre en verano cuando hay que hacer las reformas”, explica Paqui Gómez, de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Extremadura. “Al menos en un hospital de Mérida, en otro de Plasencia y en uno de Badajoz se ‘unifican’ servicios y se hacen reformas, esa es la explicación que nos dan desde la Junta, y se cerrarán 90 camas, solo en estos tres hospitales”. Es “curioso”, asegura José González, secretario general de UGT Sanidad, Servicios Sociales y Dependencia del País Valenciano, que del 15 de junio al 15 de septiembre se realicen “la mitad de intervenciones quirúrgicas que el resto de meses del año”. Así se cierran, aproximadamente, el 50% de los quirófanos con los que cuenta la sanidad pública española. “Y el hecho se da en todas las Comunidades, da igual del color político que sean”.

A modo de ejemplo, en la Comunidad de Valencia, gobernada por el tripartido entre PSOE, Compromís y Podemos, y una región que recibirá durante el verano millones de turistas, en los 20 hospitales ‘chequeados’ por UGT-PV, del total de 7.164 camas disponibles en los hospitales públicos, habrá 691 cerradas en julio, 981 en agosto y 605 en septiembre. En el ‘buque insignia’ de la sanidad pública valenciana, en el Hospital de La Fe de Valencia, que cuenta con un número total de 1.050 camas, habrá 112 cerradas en julio, 122 en agosto y 112 en septiembre.

El sindicato de enfermería SATSE denunció esta semana que la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP a la espera del posible tripartito entre los 'populares', Ciudadanos y Vox, cerrará “miles de camas” durante el periodo estival, un número que CCOO cuantifica en un promedio de 2021 camas cerradas durante el verano, el 17% de las casi 12.000 con las que cuenta el Sermas (Servicio de salud público Madrileño). Un “cierre salvaje” como lo califica este sindicato. A estas habrá que sumar las 1.769 camas que no están disponibles de forma permanente en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid aunque consten en sus memorias.

Camas cerradas, según las gerencias de los hospitales, por mantenimiento o por falta de pacientes, aunque los sindicatos hablan de “cuadrar balances, ingeniería financiera” y de “ahorrarse millones de euros al no contratar personal para hacer sustituciones durante las vacaciones del personal permanente”. Además, cuentan desde SATSE, sindicato dirigido en Madrid por Teresa García Garrido, que “en determinados hospitales se clausuran quirófanos y se suspenden intervenciones quirúrgicas por, presuntamente, no disponer de las camas necesarias y, también, por la negativa de los centros a contratar los profesionales necesarios para mantenerlos en funcionamiento. El cierre de camas también motiva que, en muchas ocasiones, se produzca el aumento de pacientes desplazados dentro del hospital que han de ser atendidos en unidades que no se corresponden con su patología”.

Así, por ejemplo, en el Hospital Gregorio Marañón habrá entre julio y septiembre una media de 201 camas cerradas de las 1.142 con las que cuenta; 319 de 1.101 en La Paz, 199 de 1.123 en el 12 de Octubre, 170 de 822 en el Ramón y Cajal o 288 de 706 en el San Carlos. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid dice en su web que el Hospital 12 de Octubre tiene 3.105 pacientes en lista de espera, siendo la demora media de más de 70 días y La Paz 1.428 pacientes en lista de espera quirúrgica, con una espera media de 45 días para ser intervenidos.

Hospital Gregorio Marañón. / EUROPA PRESS

En Galicia, la Central Intersindical Galega (CIG) denunciaba hace unos días el cierre de un total de 326 camas y de 12 quirófanos en el área sanitaria de Santiago de Compostela, se calcula unas 1.000 en toda Galicia, lo que es “un cierre abusivo de camas durante el verano, alegando un descenso de la actividad asistencial, falta de personal para sustituciones y la necesidad de realizar obras de acondicionamiento. Unas razones “absurdas e inexactas”.

La situación en otras Comunidades es similar. En Cataluña según SATSE, “estaremos en un cierre de camas, cuando recopilemos todos los datos, en términos parecidos a los del año pasado”, cuando se cerraron más de 2.000 camas en verano. En Asturias, sus hospitales, según el mismo sindicato, cerrarán 360 camas durante este verano, "unos ajustes que se traducirán en menos servicios y menos profesionales para atender al usuario” y un cierre de habitaciones que “llevará consigo el aumento de las listas de espera, tanto médicas como quirúrgicas, así como altas precipitadas y la acumulación de pacientes en urgencias". En Castilla y León, el cierre será de 452 camas, de las que 110 serán en la provincia de Valladolid, según SATSE, algo “incomprensible con las listas de espera quirúrgicas que existen en esta región”. De las 4.200 camas existentes en Aragón cerrarán unas 500 y en Euskadi, un números similar a las del año pasado, más de 1.000.

Caso aparte es el de Andalucía. El actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), hizo en veranos anteriores ‘casus belli’ de los cierres de camas que decretaba el Gobierno andaluz, entonces presidido por Susana Díaz. El pasado año fueron 2.400 y este periodo estival -ya con el PP y Ciudadanos al frente del Ejecutivo andaluz con el apoyo de Vox- si bien se reducirá el número, todavía serán 1.800 camas las clausuradas entre julio y septiembre.

"Esta es la gran pelea de los pacientes"

Y en Andalucía resalta el caso de Málaga, denunciado la pasada semana por las organizaciones sindicales y algunos partidos como Adelante Andalucía. CCOO denuncia el cierre de 337 camas en Málaga y provincia, 215 en la capital, para este verano, cuando hace dos años apenas fueron 95. Respecto a la situación de la actividad quirúrgica durante dicho periodo, el sindicato explica que va a disminuir pasando del 77,24 por ciento hace dos años al 56,42 por ciento para este verano. Así, la parlamentaria regional por Málaga de Adelante Andalucía, Vanessa Rodríguez, explicaba este pasado lunes 24: "¿Se acuerdan de cuando el señor Juan Manuel Moreno estaba en la oposición y se rasgaba las vestiduras por este mismo asunto? Pues ahora él es el presidente de la Junta y actúan incluso peor". Por ello, su grupo parlamentario exigió en el pleno de este miércoles 26 al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, "que cumpla con las promesas de su partido, y que ponga todos los recursos sanitarios de la provincia de Málaga al 100%".

“Esta es la gran pelea de los pacientes”, dice Carmen Flores presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, “que no se cierren camas en verano porque las autoridades sanitarias se olvidan de que somos un país turístico, de que hay muchas listas de espera y que con esto van a aumentar…” Para Flores “cerrar 13 o 14.000 camas al año en verano es demencial. No se hacen intervenciones, aumentan las listas de espera... Los colapsos en urgencias, por ejemplo en esta ola de calor cuando los ancianos, niños, las personas con patologías crónicas van a enfermar y van a tener que ser ingresadas. ¿Qué van a hacer en urgencias cuando no hay personal para atender esas camas? Por eso cierran, para no suplir a los trabajadores…”

Además, la presidenta de El Defensor del Paciente alerta de otra “moda” en todas las comunidades, “porque da igual quién gobierne porque parece que se copian unas a otras”, que es “cerrar los centros de salud por la tarde… Pero la enfermedad no se va de vacaciones y la sanidad pública es eso pública y tiene que estar a disposición del paciente”. Por ello, Carmen Flores cree que el cierre de camas en verano es “una irresponsabilidad por parte de los gobernantes, que saben además que están perjudicando a los ciudadanos, pero lo único que les importa es el ahorro, que es lo que están haciendo. Y exigimos que la sanidad, también en verano, si no funciona al 100% lo haga al menos al 90% porque la gente sigue enfermando por vacaciones”.