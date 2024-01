Cómo descubrir una tienda online falsa: de buscar el candado a las faltas de ortografía

La estafa del paquete que no llega

Las rebajas de enero son el primer reclamo del año para comprar, pero también el mejor caldo de cultivo para ser estafados. Las tiendas online se llenan de descuentos y precios rebajados, pero habrá que seguir estos consejos para detectar una web falsa y evitar que lo que creemos es el chollo del año se convierta en una pesadilla que arruine las compras y deje la cuenta bancaria a cero. Recopilamos consejos de expertos que por mucho que los dan seguimos sin hacer caso y pagando luego las consecuencias. Buscar el candado con información del sitio, alarmarnos si hay muchas faltas de ortografía o comprobar el método de pago son pasos sencillos para dar esquinazo a los estafadores.

¿Qué riesgos hay en las compras online?

En el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) recogen los riesgos y estafas más habituales asociados a las compras en línea así como las pistas que nos deben alertas sobre una web fraudulenta.

Robo de datos personales: al introducirlos en webs fraudulentas.

Estafas económicas: si facilitamos datos bancarios.

Envío de artículos falsificados o en malas condiciones: si no contrastamos la información o detalle de los artículos de la web.

Para evitarlos hay unos puntos clave que encontramos en Incibe y el Klarna y que deberás tener en cuenta para evitar posibles estafas y disfrutar de las rebajas de invierno con tranquilidad.

Busca la información de contacto

Si la tienda no proporciona una dirección física, número de teléfono o correo electrónico de contacto, no es buen síntoma.

Nadie regala nada

Precios demasiado buenos para ser verdad: Si un producto tiene un precio significativamente más bajo que en otras tiendas, podría ser una estafa, también la oferta de artículos exclusivos o "únicos" a precios muy bajos. A menudo, estos sitios web ofrecen productos de marca y/o de lanzamientos limitados a precios significativamente más bajos que los precios de mercado, lo que puede ser sospechoso. Estos tienen una alta probabilidad de ser productos falsificados, robados o de una calidad muy inferior a la esperada.

Sin perfil en las redes sociales

La mayoría de sitios web disponen de canales de redes sociales, si en la web no hay referencia a los mismos, o los iconos redirigen a perfiles que no corresponden con la tienda online o carecen de actividad, mantente en alerta.

Vigila la ortografía

Un solo error tipográfico en un sitio web no indica necesariamente que sea falso o esté dirigido por estafadores. Sin embargo, puede ser una señal de que el sitio web se creó apresuradamente y puede no pertenecer a una empresa auténtica. Si encuentras más de uno y ves que el diseño es malo cuidado porque son síntomas de que estamos ante una tienda no confiable.

¿Cuál es el método de pago?

Los métodos de pago que ofrecen las tiendas en línea pueden ser un indicador. Las tiendas o webs fraudulentas suelen preferir el pago por adelantado, ya que dificulta a las víctimas la devolución del dinero. Es recomendable buscar sitios web que acepten tarjetas de crédito y débito, tarjetas monedero y virtuales, así como plataformas de pagos en línea como PayPal, Bizum, Google Pay o Apple Pay, entre otros.

Busca la política de devolución

Merece especial atención las políticas de devolución. Un minorista de confianza proporcionará instrucciones claras sobre cómo y dónde devolver un producto si el cliente no está satisfecho. Por el contrario, los sitios web fraudulentos suelen tener políticas de devolución difíciles de entender, difíciles de encontrar o inexistentes.

Cuidado con el nombre de la tienda

Una característica común de las tiendas falsas es el uso de nombres de sitios web que se parecen a marcas conocidas, pero con ligeras variaciones. Si el nombre del sitio web no coincide con los productos que ofrece la tienda, podría ser otro indicio de una oferta fraudulenta. Las ofertas de descuento extremadamente tentadoras (sobre todo de productos de marcas conocidas) pueden ser señal de una estafa.

Huye de las secciones fantasma

Es habitual en las webs fraudulentas mostrar secciones o apartados que luego no te llevan a ningún contenido específico.

No piques en los titulares gancho

Uso de titulares impactantes conocidos como clickbaiting para redirigir a páginas específicas: Muchos sitios web utilizan títulos y descripciones engañosas para atraer a los clientes a comprar sus productos. Se debe leer detenidamente la descripción del producto y compararlo con otras ofertas antes de tomar una decisión de compra.

Busca el candado

No por decirlo muchas veces significa que se suele hacer. Una vez más los expertos recuerdan que para saber si estamos visitando una página web segura hay que buscar el candado en la barra de direcciones. Ahí podrás comprobar el certificado. Además una web segura comienza con "https://". Así puedes garantizar que tus datos viajen cifrados por la Red.

¿Qué opinan el resto de usuarios?

Dedica tiempo a buscar opiniones de otros usuarios en la página web. Cuando se crean de forma fraudulenta suelen ser recientes y no aparecen.

La pista de la política de privacidad

Comprueba que haya una política de privacidad bien redactada: ¿Quién es la empresa?, ¿para qué usan tus datos?, ¿con quién los comparten?, o ¿cómo puedes ejercer tus derechos como usuario? Son puntos importantes que deberían estar detallados sin dar lugar a dudas.