Pagar con el móvil: estos son los consejos de seguridad que da el Banco de España

La era digital ha transformado la manera en que manejamos nuestras finanzas, especialmente con el uso creciente del pago móvil. Utilizando la tecnología NFC (Near Field Communication), los smartphones se han convertido en una herramienta imprescindible para realizar transacciones de manera rápida y segura. Pero ¿cómo lo hacemos sin tener ningún susto? Estos son los consejos del Banco de España.

¿Cómo pago con el móvil?

Para comenzar, es esencial configurar tu tarjeta en una cartera digital o 'wallet', disponible tanto en tu dispositivo móvil como en aplicaciones específicas de bancos. Este proceso es sencillo y seguro: puedes ingresar los datos de tu tarjeta manualmente o escanearla con la cámara de tu teléfono.

La seguridad se refuerza con opciones como patrones de desbloqueo, PIN, huella dactilar o reconocimiento facial. Además, la tokenización de pagos brinda una capa adicional de protección, garantizando que, incluso si pierdes tu móvil, tu información financiera permanecerá inaccesible.

Consejos para un pago seguro con el móvil

Bloqueo del dispositivo: Asegúrate de que tu móvil tenga un bloqueo activo, para que solo tú puedas realizar pagos. Las aplicaciones de pago generalmente exigen esta medida de seguridad básica.

Doble factor de autenticación: Refuerza la seguridad de tu cartera digital con una autenticación de dos factores.

Establecimiento de un PIN para importes mayores: Configura tu aplicación para requerir un PIN para transacciones superiores a un importe específico. Por defecto, muchas tarjetas lo fijan en 50 euros.

Desactiva NFC cuando no la utilices: Para evitar accesos no deseados, desactiva la función NFC de tu móvil cuando no la estés usando.

El pago con móvil no solo ofrece comodidad, sino también un alto nivel de seguridad. Al seguir estos consejos y configurar adecuadamente tu dispositivo y aplicaciones, puedes disfrutar de la conveniencia de los pagos móviles con tranquilidad y protección. Esta innovación tecnológica marca un antes y un después en nuestra relación cotidiana con el dinero y las transacciones.