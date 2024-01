Cómo llegar a fin de mes con el método del ayuno financiero

El método del ayuno financiero es un reto financiero de 21 días en los que se deben asumir solo aquellos gastos que sean necesarios para la supervivencia, es decir, dejando de lado aquellas compras que se realizan por gustos o antojos, y que, por lo tanto, son prescindibles.

No es un método fácil de implementar, ya que para ponerlo en práctica es necesario no hacer uso de tarjetas de crédito ni comprar nada durante tres semanas del mes, a excepción que se trate de una necesidad básica. Se trata de una estrategia financiera agresiva e intensa, en la que juega un papel fundamental la fuerza de voluntad del ahorrador, puesto que sin ella será imposible mejorar la salud financiera una vez finalizado el proceso.

Para llevar a cabo este ayuno financiero hay una serie de pautas a seguir, siendo una de las más importantes la de implicar a tu entorno más cercano para que no te inciten a hacer gastos innecesarios. Este método propone que a lo largo de tres semanas se eliminen por completo los gastos superfluos, gracias a lo cual se podrá llegar a fin de mes con menores dificultades y poder tanto ir saldando deudas acumuladas como afrontar algún gasto imprevisto.

Cabe tener en cuenta que no se trata de un método pensado para ser aplicado constantemente o por un largo periodo de tiempo, ya que esto haría que no pudieses disfrutar del dinero que ingresas. Sin embargo, sí que es recomendable ponerlo en práctica varias veces al año o en aquellas situaciones complicadas en las que sea necesario recortar los gastos de forma radical.

Gracias al ayuno financiero podrás ahorrar una cantidad de dinero variable en función de cómo lo apliques, pero también te permitirá tener un mayor conocimiento de esos gastos en los que se te va el dinero y reducirás gastos a medio plazo.

Cómo realizar el método del ayuno financiero

El método del ayuno financiero es una técnica de ahorro en la que es fundamental valorar lo que verdaderamente es esencial y lo que no, además de evitar el despilfarro de dinero. Por lo tanto, durante los 21 días en los que los pongas en práctica no puedes comprar absolutamente nada que no sea indispensable para sobrevivir. Además, no se puede recurrir a los pagos a crédito.

A través de este plan se puede llegar a mejorar la salud financiera, pero al mismo tiempo se estimula la austeridad y la generosidad, ya que el método es capaz de hacernos ver los malos hábitos que mantenemos a la hora de administrar nuestro dinero. Con su puesta en práctica se consigue generar ahorro y una mayor conciencia sobre las compras y gastos innecesarios.

Para ponerlo en práctica hay que partir de la base de que no debe haber más de 21 días de ayuno, ya que con menos apenas lo notarás en tus finanzas y si lo alargas más, podrá ser contraproducente para ti. Durante ese periodo deberás solo comprar aquello que sea absolutamente necesario, sin destinar ni un euro a caprichos o gastos adicionales, realizando esas compras imprescindibles en efectivo para un mayor control del dinero.

Por otro lado, se aconseja llevar un diario de gastos y ahorros, en el que figuren todos tus pagos y a qué han sido destinados. De esta manera tendrás a tu disposición una excelente herramienta para conocer tus hábitos y saber mejorarlos.