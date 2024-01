Consejos para no gastar de más en los supermercados

Existen una serie de trucos y recomendaciones que te pueden ayudar enormemente a la hora de ahorrar en la cesta de la compra y no gastar de más en los supermercados, y en muchos casos pasan por llevar a cabo pequeñas acciones que, todas juntas y sostenidas en el tiempo, permitirán ahorrar un buen dinero.

Para empezar, la principal recomendación es la de hacer una lista de la compra, la cual debéis realizar en familia para así apuntar en una hoja todos los productos que necesitas comprar. Es importante que la sigas al pie de la letra y que te limites a adquirir aquello que realmente es necesario, prescindiendo de caprichos. Una vez que estés en el supermercado, evita cualquier artículo que no figure en la misma.

En la actualidad la oferta de productos es enorme y si quieres ahorrar, es aconsejable apostar por la compra de marcas blancas. En muchos casos podemos encontrar productos de una muy buena calidad y a un precio ajustado. De hecho, apostando por ellas podrás ahorrar en torno a un 35% - 45%, o unos 2.500 euros anuales.

Esto no significa que tengas que privarte de todas tus marcas favoritas, sino que seas capaz de identificar aquellas que realmente te aportan valor y las que no. De esta manera, en aquellos casos en los que la marca no sea un factor diferenciador, apuesta por marcas blancas que te permitan ahorrar dinero en tu cesta de la compra.

En tercer lugar, es preferible buscar el supermercado más barato, ya que las diferencias de una misma cesta de la compra pueden ser de hasta 1.000 euros al año entre la opción más barata y la más cara, e incluso en algunas ciudades, la diferencia se podría elevar hasta los 3.500 euros anuales de diferencia.

Aunque hay que evaluar cada establecimiento en particular, de forma general las cadenas de supermercados más baratas en España son Dani, Deza, Tifer, Family Cash, Más Ahorro, Super Carmela y Alcampo, mientras que las más caras son Amazon, El Economato, Coaliment y Sánchez Romero.

Otros trucos para no gastar de más en el supermercado

Además de estas recomendaciones, existen otros pequeños trucos que te pueden ayudar a gastar menos dinero en la cesta de la compra. Uno de los más efectivos es no acudir al supermercado con hambre, puesto que, si acudes a la compra con el estómago vacío, será más sencillo que caigas en la tentación de comprar algo de comer que realmente no necesitas, además de que es muy probable que sea poco saludable.

No debes olvidar tampoco comparar el precio por kilo o unidad y no dejarte llevar por el precio final. La mejor manera de comparar entre distintos productos es ver cuánto costaría un litro, kilo o una unidad, y de esta forma podrás ver como productos que te parecen más baratos por venderse en un envase más pequeño, en algunas ocasiones son más caros.

Si tienes una despensa lo suficientemente amplia, puedes aprovecharte de las ofertas especiales y promociones tipo descuentos del 50% en la segunda unidad o 3x2, entre otros, siempre y cuando se trate de productos que consumes con asiduidad.

Por último, aprovecha las tarjetas de fidelización del supermercado más barato, ya que en algunas cadenas como Carrefour, Día, Consum o Alcampo, puedes conseguir cupones de descuento y ofertas que te permitirán ahorrar en tu cesta de la compra.