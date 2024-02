Consejos para el ahorro energético en el hogar

A través de una serie de consejos podrás reducir la factura de la luz al mismo tiempo que contribuyes a la lucha contra el cambio climático. Te dejamos algunas recomendaciones para los diferentes elementos y estancias del hogar que te servirán para ahorrar mes a mes:

Electrodomésticos

Para empezar, debemos hablar de los electrodomésticos, unos aparatos que todos tenemos en nuestra casa y que pueden llegar a disparar la factura de la electricidad. En la actualidad podemos encontrar siete gamas según su eficiencia energética, siendo la etiqueta A la de mayor eficiencia y la G, la de menor.

Para ahorrar en su uso es aconsejable apagarlos cuando no estén en uso y no dejarlos en “stand by”. Más allá de las recomendaciones generales aplicables para todos ellos, como el hecho de cuidar su mantenimiento para que sean más eficientes o usar regletas con interruptor, existen otros consejos a tener en cuenta para cada caso en particular:

Frigorífico: Para ahorrar energía es preferible descongelar los alimentos en el compartimento refrigerador, ya que el aparato aprovechará su frío.

Lavadora: Es aconsejable lavar con agua fría o a baja temperatura, por debajo de los 30 °C.

Secadora: Antes de utilizarla es preferible centrifugar la ropa al máximo en la lavadora, puesto que este último proceso consume mucha menos energía que el secado.

Ordenador: Para ahorrar se recomienda que apagues tu PC o portátil si no vas a utilizarlo durante más de treinta minutos, y en todo caso, apaga siempre la pantalla, que es el componente de mayor consumo.

Calefacción

Prácticamente, la mitad del gasto energético de un hogar en invierno viene de la calefacción, por lo que conviene regular la temperatura diurna entre los 19 °C y los 21 °C, y la nocturna entre los 15 °C y los 17 °C. Ajusta siempre la temperatura teniendo en cuenta que cada grado adicional supone un aumento del consumo de un 7% aproximadamente.

Evita pérdidas de calor bajando las persianas por las noches, en las que también debes apagar la calefacción. Con ventilar la casa unos 15 minutos diarios es suficiente para renovar el aire, siendo preferible hacerlo por la mañana. Asimismo, un buen aislamiento de puertas y ventanas puede suponer un ahorro energético superior al 30%.

Cocina

La cocina es una de las estancias del hogar en las que existe un mayor consumo energético, tanto por la electricidad que se consume con los diferentes electrodomésticos como por el agua. En este sentido, los elementos más eficientes de la cocina son, en orden: microondas, cocina con olla a presión, cocina tradicional y horno. En el caso del horno y la vitrocerámica, se recomienda aprovechar el calor residual para terminar de cocinar, ya que en ellos el calor no se pierde de manera inmediata tras apagarlas.

Además de ser conscientes de que la cocina de gas es más eficiente que la eléctrica o que no se debe usar el lavavajillas hasta que esté totalmente lleno, hay que prestar mucha atención al frigorífico, que no debe abrirse de forma innecesaria y en los que se debe mantener a una temperatura de 6 °C en el compartimento de refrigeración y de -18 °C en el de congelación.

Agua

Junto al gasto eléctrico y de gas, el agua es otro de esos grandes “agujeros” del hogar. En este sentido, el ahorro dependerá de la región concreta y del precio del agua, y existen distintas maneras de poder ahorrar en su consumo, lo que al mismo tiempo incidirá en el gasto energético.

Algunas recomendaciones en este sentido pasan por utilizar un lavavajillas en lugar de lavar los platos y utensilios a mano, cerrar los grifos cuando no se estén utilizando y usar la ducha en lugar de la bañera.

Iluminación

Por último, para ahorrar energía en el hogar es necesario atender a una serie de recomendaciones relacionadas con la iluminación, tratando siempre de aprovechar la luz del sol y no dejar las luces encendidas en aquellas estancias que están vacías. Asimismo, se deben usar bombillas de bajo consumo para pagar menos en la factura de la electricidad.