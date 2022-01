Los consumidores pueden fraccionar pagos para la facturación de la luz.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recordado que los consumidores tienen derecho a fraccionar el pago de su factura eléctrica en mensualidades cuando no han recibido la factura de su comercializadora a tiempo y acumulan varios meses sin pagar. Desde julio, varias distribuidoras de energía eléctrica no están enviando a las comercializadoras los datos de las lecturas de consumo de sus clientes, por lo que estas no pueden emitir las facturas finales.

Según ha recordado la CNMC, los consumidores tienen derecho a fraccionar el pago de la cantidad adeudada en tantos meses como hayan estado sin recibir la factura de la luz y las comercializadoras deben esforzarse para que el cliente conozca este derecho y facilitar los medios para que solicite el fraccionamiento.

Durante estos meses, la CNMC ha analizado numerosas consultas y reclamaciones de Comunidades Autónomas, comercializadoras, consumidores y del Defensor del Pueblo relacionadas con clientes que llevaban varios meses sin recibir sus facturas eléctricas.

En muchos casos, los consumidores mostraban una gran preocupación por el aumento de la deuda contraída con su compañía eléctrica y por la imposibilidad económica de hacer frente a los pagos una vez normalizada la situación.

La CNMC ha analizado el comportamiento de las distribuidoras involucradas en estos problemas "sin perjuicio de las posibles actuaciones que puedan abordarse en el ámbito sancionador", añade en una nota.