La cifra de españoles que teletrabajan ya roza el 8% de ocupados (1,5 millones) 

El Ministerio de Sanidad cambió este lunes el escenario de actuación frente al coronavirus. Aunque España permanece en el primer escenario de contención, el nivel ha pasado a una segunda fase de contención reforzada. Entre las medidas aplicadas, las suspensión de las actividades educativas durante al menos 15 días en Madrid, País Vasco y La Rioja y la recomendación de "medidas de teletrabajo y flexibilización de horarios".

Antes de la decisión del Gobierno algunas empresas ya habían empezado a optar por el teletrabajo, bien en toda su plantilla o en parte de ella, para evitar aglomeraciones o aumentar el contagio. Esto ha provocado la necesidad de adaptar rápidamente su estructura organizativa, en especial la externalización del soporte informativo para preparar todos sus equipos de cara a no ver mermada sus actividades diarias y poder teletrabajar, así como mantener la ciberseguridad. En ese sentido, la solución más demandada tras los últimos acontecimientos son los servicios de asistencia informática en remoto, para los que la demanda se ha incrementado en un 300% por parte de las empresas. La tendencia es que se multiplique exponencialmente, según la consultora tecnológica Always On.

Según datos del INE, hasta hace una semana solo el 3% de españoles trabajaba en remoto. A partir de este miércoles, cuando más de 4.000 centros educativos solo en la Comunidad de Madrid permanecerán cerrados, se espera que más del 50% de las empresas en la Comunidad adopten estas medidas. Por ello, se augura que en menos de dos días el teletrabajo se multiplique de forma exponencial.

Pese a que el teletrabajo no es una opción muy recurrida entre las empresas españolas, sí ha aumentado en los últimos años. Al tener en cuenta solo a la población ocupada, el porcentaje de trabajadores que trabaja a distancia, al menos ocasionalmente, aumenta al 7,9%, según el 'Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo II,' que recoge las cifras del segundo semestre de 2020. Dicha cifra, que equivale a poco más de 1,5 millones de personas, supone un nuevo máximo histórico y un aumento interanual de cuatro décimas.

Por comunidades, Galicia y Extremadura son las que más población que trabaja en remoto tiene, por encima del 10%. Sin embargo, los incrementos más marcados corresponden a Baleares (+2,5 p.p. interanual) y Cataluña (+2,1 p.p.), alcanzando, respectivamente, el 9,1% y 9,3% de teletrabajadores. La proporción de personas que han trabajado al menos ocasionalmente desde su hogar ha crecido en una docena de autonomías. Al mismo tiempo, se ha mantenido en tres comunidades autónomas y se ha reducido ligeramente en las dos restantes.

El teletrabajo solo ha retrocedido en Madrid (3 décimas menos que en el último trimestre de 2018, hasta alcanzar ahora el 8%) y Asturias (6,8%, con una rebaja interanual de una décima). Asturias comparte con el País Vasco la anteúltima posición de la tabla (en el caso vasco, el 6,8% implica un incremento interanual de 2 décimas). Por debajo solo se encuentra Canarias, con un 6%, el mismo porcentaje que hace un año.