Cuenta atrás para el cerrojazo del caladero marroquí por un fallo judicial y el Sáhara

En poco más de dos semanas la flota europea, sobre todo formada por embarcaciones españolas, deberá abandonar las aguas marroquíes incluidas las del Sáhara Occidental. La fecha es el próximo 17 de julio. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien mantuvo este sábado un encuentro con su homólogo marroquí Mohamed Sadiki en Roma, dio por consumada la suspensión del acuerdo de pesca con este país. En concreto, Planas aseguró el pasado jueves que "hay pocos barcos afectados y que ya estamos trabajando en las bases de las ayudas para armadores y pescadores", que la Junta de Andalucía está dispuesta a "complementar". Solo hay una circunstancia que puede cambiar este guión: una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que aclare definitivamente el estatus del Sáhara Occidental, la excolonia española, en las negociaciones con Marruecos. Al respecto, las fuentes del sector consultadas por este medio creen que el fallo aún se demorará "semanas o meses".

Esto supone un golpe importante para parte de la flota de arrastre gallega (entre 10 y 12 embarcaciones, según varias fuentes) y, sobre todo, para la de bajura andaluza. Desde la Junta de Andalucía estiman que se verán afectadas, solo en esta comunidad autónoma, 47 embarcaciones (25 de palangre de fondo y el resto de cerco) y unos 500 tripulantes con unas capturas que han superado las 1.500 toneladas (sardina, dorada, corvina, merluza...). La mayoría radicados en la provincia de Cádiz. Según fuentes de Cepesca, hay un total de 128 licencias para faenar en aguas marroquíes y saharauis, de las que unas 92 están en manos de armadores españoles, aunque "ahora apenas una media anual de entre 15 y 20 embarcaciones las usaban", comenta a La Información el secretario general de Cepesca y presidente de la patronal europea Javier Garat.

"Me temo que debemos olvidarnos por mucho tiempo del acuerdo de pesca", admite Javier Garat (Cepesca)

¿Las razones? Garat lo atribuye a la "imposibilidad" para acceder a los puertos marroquíes durante los momentos más crudos de la Covid y a la escalada del gasóleo pequero tras la invasión rusa de Ucrania. Este combustible llegó a superar los 1,20 euros/litro en precios corrientes sin impuestos en julio de 2022, según el 'Informe Semanal de Precios de Gasóleo Agrario y Pesquero' del Ministerio de Agricultura. Un dato histórico, ya que este combustible está bonificado y, en la actualidad, se sitúa de media en los 0,698 euros/litro.

'Temor' a la saturación del Golfo de Cádiz

De cualquier forma, en el sector pesquero hay temor a que el cierre del caladero marroquí en pocos días pueda derivar en la 'saturación' de las aguas del Golfo de Cádiz. Como recuerda Javier Garat (Cepesca),la pesca en Marruecos "supone un desahogo para estas aguas" donde, añade, hay importantes limitaciones para la pesca de especies como la sardina y el boquerón. Además, señala el también presidente de la patronal europea Europêche, la flota andaluza que faena en aguas de Marruecos es más de carácter artesanal frente a la de arrastre gallega, que cuenta con mayor autonomía y que tiene otras alternativas como Mauritania. "Me temo que debemos olvidarnos por mucho tiempo del acuerdo de pesca", admite Garat, que lamenta que esto ocurra cuando las pesquerías del Mediterráneo van mejorando, tal y como apunta el último estudio de la Comisión Europea.

En una línea similar se pronuncia Tomás Pacheco, el presidente de la Asociación Barbateña de Empresarios Pesqueros (ABEMPE) y armador del "Playa Yerbabuena", quien comenta a La Información que "la poca autonomía de sus embarcaciones" les imposibilita desplazarse a caladeros más lejanos. "Nos dedicamos a pescar pequeños pelágicos y en Marruecos el pescado está más diversificado, ya que puede ser para fresco y congelados, en Cádiz solo para fritura y esto, en el mercado, tiene una repercusión", explica. El representante de los empresarios pesqueros de Barbate añade que, en las aguas gaditanas, desde hace varios años "al haber abundancia de capturas, los precios caen por los suelos y como sector primario lo estamos sufriendo".

"Las licencias rondaban entre los 4.000 y 6.000 euros al trimestre", apunta Tomás Pacheco, presidente de los armadores de Barbate (Cádiz)

Preguntado sobre el esfuerzo económico y las condiciones que han tenido que cumplir las embarcaciones españolas para faenar en aguas marroquíes, Pacheco explica que "la licencia se pagaba trimestralmente a excepción del mes de enero que es un pago único de un mes, luego febrero y marzo como parada técnica para los barcos europeos (los marroquíes no tienen ningún tipo de veda)". Y añade que "rondaban entre los 4.000 y 6.000 euros al trimestre". En cualquier caso, recalca que "la relación con el sector pesquero marroquí ha sido estupenda: no ha habido enfrentamientos" y destaca la continua interlocución a través de los tripulantes de esta nacionalidad que vienen trabajando codo con codo con los españoles.

"Creo que el caladero va a estar cerrado y no sabemos cuánto tiempo. Se especula con unos meses, pero creo que el acuerdo no se va a renovar, a no ser que la Unión Europea tenga que realizar algún tipo de compensación hacia Marruecos", concluye Pacheco.

A la espera de los tribunales europeos

Las flotas andaluza y gallega serán las ¿últimas? víctimas colaterales del prolongado conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario por el futuro de la excolonia española. Esta última organización se apuntó su mayor victoria ante la Justicia europea, a propósito del acuerdo pesquero y otro pacto sobre aranceles agrícolas entre la UE y el país norteafricano en 2019. En concreto, por sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) del pasado 19 de septiembre de 2021, esta instancia judicial consideró que no se había tenido en cuenta el punto de vista del pueblo saharaui en ambos pactos (sobre todo, el pesquero) y que, por lo tanto, esto cuestionaba la decisión de firmarlos con el Reino de Marruecos. Una decisión de la Comisión Europea refrendada por los gobiernos nacionales, cuestionada en estos momentos por la Justicia europea.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) deberá avalar o no los acuerdos con Marruecos en 2019 y decidir el rol del Sáhara Occidental en futuras negociaciones

Si bien el tribunal no obligó a la anulación de ambos para evitar dañar la política exterior comunitaria, sí condiciona cualquier entendimiento futuro mientras Marruecos insista en incluir al Sáhara Occidental en la ecuación. La incertidumbre continua porque tanto el ejecutivo comunitario como el Consejo Europeo interpusieron a continuación sendos recursos de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Sobre ellos, los jueces aún no se han pronunciado.