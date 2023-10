Cuidado con la falsa llamada del banco: alguien quiere robar todo tu dinero

Son muchas las víctimas que están cayendo en la estafa de la llamada de teléfono del banco. En las últimas semanas se han intensificado los intentos de robo mediante contactos telefónicos con los que se pretende conseguir el acceso a las cuentas bancarias. En concreto, los ladrones buscan hacerse con códigos SMS mediante los que se puede extraer dinero en efectivo de los cajeros sin necesidad de tarjetas bancarias.

En redes sociales, los que han recibido este tipo de llamadas sospechosas piden precaución porque los ladrones son convincentes y la presión sobre un supuesto bloqueo de cuenta si no haces lo que piden, puede llevar a confusión y acabar dando acceso a las cuentas bancarias sin darse cuenta.

"Llaman diciendo que son del departamento de fraudes de mi banco y que les ha llegado un aviso por un intento de compra fraudulenta en Amazon con mi tarjeta". Explica una víctima de un intento de estafa en X (antes Twitter). "Les digo que yo no he hecho ninguna compra y dicen que ha sido en perfumería por valor de más de 500 euros", añade.

Mientras se mantiene al teléfono, de nuevo el interlocutor indica que se está intentando hacer un cargo con su tarjeta en un cajero en ese mismo momento. De no acceder a dar la información solicitada, indican que la cuenta se bloqueará. El instinto de esta víctima, le llevó a colgar el teléfono y contactar con el banco para saber si era verdad. En ese momento descubrió que no iba desencaminada: "Me han confirmado que es un intento de fraude".

Pues nada, alguna vez tendría que ser la primera y ha sido hoy. He sido víctima de un intento de estafa y, ahora que se me ha pasado el susto, lo cuento por si sirve de ayuda, sobre todo a los clientes de @caixabank 🧵 — Alma Alanís (@almajefi) October 5, 2023

Qué tengo que hacer si creo que estoy siendo víctima de una estafa

Ante una situación así, los bancos aconsejan siempre a sus clientes que se pongan en contacto con ellos mediante los teléfonos de atención de sus oficinas disponibles para confirmar la información. Además, recuerdan que en ningún caso el banco pedirá a los titulares de sus cuentas información confidencial mediante email, SMS, teléfono o cualquier otro canal poco seguro.

El aumento de estos intentos de robo ha llevado a los bancos a emitir diferentes avisos a sus clientes por sus canales habituales. BBVA, por ejemplo, incluye desde hace unos días un aviso en su aplicación que se muestra cada vez que el cliente va a hacer uso de la app. En su texto, alertan de este tipo de llamadas y recuerdan que en ningún caso el banco solicita información confidencial por esta vía.

El Banco Santander también quiere proteger a sus clientes y ha incluido en su página web una amplia descripción sobre el 'vishing', nombre que recibe esta estafa telefónica, e incluye unas recomendaciones de seguridad para evitar ser víctima de los ladrones. Entre otros consejos, la entidad financiera pide a sus clientes sospechar siempre ante "una llamada en la que se solicite realizar una acción de manera urgente, como la de facilitar datos bancarios". Además, pide que se mantenga la calma ante estas situaciones y que "nunca se sigan las indicaciones del ciberdelincuente".