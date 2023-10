Crecen los casos

Las nuevas estafas en Vinted, Wallapop y Amazon a novatos para robar su dinero

Los ciberdelincuentes no dejan de innovar en sus estrategias para engañar a los más novatos al comprar por Internet, por eso es muy importante ser precavido y no dar datos donde no debemos para evitar que nos roben dinero de las cuentas bancarias asociadas a los datos del móvil.