Las compras del Cyber Monday y el Black Friday superan las expectativas en EEUU

Los compras en línea en Estados Unidos alcanzarán los 12.400 millones de dólares durante este Cyber Monday, según Adobe Inc. Esto supone un ajuste al alza respecto al pronóstico inicial, que era de 12.000 millones, basándose en un gasto más fuerte de lo esperado en el Black Friday y en la popularidad de las opciones de "compra ahora, paga después" que permiten a los compradores ampliar sus presupuestos con crédito.

Estos datos supondrán una Cyber Week de récord, algo que ya se ha observado en el Black Friday, que superó las proyecciones con 9.800 millones, un aumento del 7,5% respecto al año anterior. El gasto del Día de Acción de Gracias fue de 5.600 millones, lo que significa un aumentó un 5,5%, según cifras publicadas el lunes temprano por Adobe.

El pago a crédito impulsa el consumo

Las opciones de gasto flexibles, incluidas las ofertas de "compra ahora, paga después" en línea, han ayudado a los compradores a ampliar los presupuestos golpeados por la inflación. Los consumidores utilizaron tales promociones para gastar 7.300 millones del 1 al 26 de noviembre, un aumento del 14% respecto al año anterior, según Adobe, destacando cómo el crédito está ayudando a los minoristas a impulsar el gasto.

El pronóstico ajustado para el Cyber Monday sigue a un robusto fin de semana de Acción de Gracias para los minoristas estadounidenses, que generan gran parte de sus ventas y beneficios durante la maratón anual de compras. Los compradores estadounidenses gastaron 10.300 millones en línea el sábado y domingo, un aumento del 7,7% respecto al año anterior. Los analistas observan de cerca las compras navideñas de este año para evaluar la resistencia del consumidor estadounidense a medida que los ahorros de la era de la pandemia disminuyen y las tasas de interés siguen siendo las más altas en más de 20 años.

"Un entorno de demanda incierto llevó a los minoristas a ofrecer grandes descuentos en esta temporada, al tiempo que fortalecían sus servicios de comercio electrónico con métodos de pago flexibles", dijo Vivek Pandya, analista principal de Adobe Digital Insights. "Los consumidores lo han notado y han gastado a tasas récord durante los grandes días de compras, a pesar de enfrentar costos crecientes en otras áreas de sus vidas".

El índice minorista del S&P 500 subió menos del 1% el lunes. Las acciones de Shopify Inc. aumentaron hasta un 5,2% después de que la empresa de comercio electrónico con sede en Ottawa anunciara que los comerciantes establecieron un récord de ventas de 4.100 millones en el Black Friday. Los tamaños promedio de transacción para la mayoría de los grandes minoristas, disminuyeron ligeramente en las primeras ocho horas del Cyber Monday en comparación con el año anterior, incluidos Amazon.com Inc., Walmart Inc. y Target Corp, según datos recopilados por el investigador Attain. Las excepciones fueron Best Buy, Temu y eBay, que vieron aumentar los tamaños promedio de transacción al comienzo de las compras.

Los datos muestran que los compradores son resilientes y curiosos acerca de comprar en nuevas plataformas como Temu y Shein, dijo Brian Mandelbaum, director ejecutivo de Attain, con sede en Chicago, que obtiene información de transacciones con tarjetas de crédito. "Estas plataformas emergentes como Temu están atrayendo a nuevos consumidores y tienen la oportunidad de socavar la cuota de mercado de gigantes establecidos como Amazon", dijo.

Los días de grandes rebajas como el Viernes Negro y el Cyber Monday han ido perdiendo gradualmente su atractivo a medida que los compradores distribuyen sus gastos durante períodos más largos. Sin embargo, con los consumidores afectados por la inflación vigilando sus presupuestos, los minoristas cuentan cada vez más con estos eventos para ver en qué productos hacen clic los compradores y luego dirigirse a ellos con descuentos más grandes a medida que se acerca la Navidad.

Mismas ofertas entre Black Friday y Ciber Monday

La mayoría de los minoristas reciclaron los mismos descuentos del Black Friday en el Cyber Monday, lo que significa que los compradores que esperaron no están obteniendo un trato mejor que si hubieran realizado la compra hace unos días, dijo Kristin McGrath, editora de RetailMeNot, que monitorea ofertas. "Mucha gente pregunta si debería esperar al Cyber Monday, pero este año estamos viendo muchas de las mismas ofertas del Viernes Negro en general", dijo.

Entre los artículos más populares se encuentran las muñecas Barbie, los sets de Lego, la Nintendo Switch, auriculares y relojes inteligentes, según Adobe, que rastrea un billón de visitas a sitios web minoristas y monitorea las ventas de más de 100 millones de productos. La electrónica y los juguetes estuvieron entre los artículos más fuertemente descontados, según Adobe. Se espera que las ventas totales en línea para noviembre y diciembre alcancen los 228.000 millones, un aumento del 4,8% respecto al año pasado, según la firma.