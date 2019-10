"El Brexit y Boris Johnson dan miedo y el racismo hace difícil encontrar empleo"

Faltan menos de 20 días para el día D y la hora H. El 31 de octubre es la fecha señalada para la desconexión del Reino Unido de la Unión Europea. Un Brexit que, según los últimos acontecimientos entre el Gabinete de Boris Johnson y la Comisión Europea, todo indica que será 'a las bravas'. Y el Brexit duro causa "desasosiego, incertidumbre y temor" entre la comunidad española que reside en las islas. Unos 165.000 según los datos oficiales, aunque algunas fuentes elevan esta cifra hasta los 200.000. Tal es así que entre los españoles residentes en Gran Bretaña no es difícil escuchar las palabras "racismo", "miedo" e, incluso, "deportación", un sentimiento que se ha acrecentado desde la llegada del conservador Boris Johnson al 10 de Downing Street.

María M. es una alicantina de 33 años, con estudios superiores, que lleva algo más de dos años viviendo en Gran Bretaña y confiesa sentir "una sensación extraña". Tiene "una gran incertidumbre" sobre lo que pasará a partir del día 31 de octubre, pero "me da cierto temor". Y es que esta joven que, pese a su preparación apenas puede salir del bucle de los trabajos en el gremio de la hostelería, observa "que las cosas están cambiando y en la sociedad británica, aunque los ingleses son muy educados, hay un racismo implícito, sobre todo a la hora de encontrar trabajos cualificados, que me hace sentir extraña, como si no perteneciéramos al mismo mundo..."

El ministro del Interior británico, Brandon Lewis, ha amenazado esta misma semana a los ciudadanos de la UE con la deportación del Reino Unido si no solicitan el estatus de asentamiento (settled status) después del Brexit. Las cifras del Ministerio del Interior muestran que un millón de los aproximadamente 3 millones de ciudadanos de la UE en el Reino Unido aún no han solicitado el estado de asentamiento y en una entrevista con el periódico alemán Die Welt, Lewis ha dejado claro que estas personas se arriesgaban a ser deportadas si no presentaban una solicitud para fines de 2020. "Si los ciudadanos de la UE no se han registrado para entonces sin una justificación adecuada, se aplicarán las normas de inmigración", asegura.

"El miedo está ahí", replica María. "hace poco he tenido conocimiento de que a una ciudadana china que llevaba 15 años viviendo aquí le han enviado una nota de deportación. Teóricamente ha sido un error, dicen las autoridades, pero si te llega una de esas, ¿qué haces? Tienes que irte. No sé, me da mucho miedo".

El Ministerio británico del Interior informó esta semana de que 1.860.200 ciudadanos de países de la UE se han apuntado al nuevo sistema de Settled status desde que se puso en marcha el pasado 30 de marzo. El 61% ha recibido el settled status (residencia permanente por llevas más de 5 años en Gran Bretaña) y el 38% el pre-settled status (temporal al llevar menos de cinco años en el Reino Unido). Dice el Gobierno de Johnson que solo se han rechazado dos solicitudes, "pero..." Entre la colonia española han sido 115.700 ciudadanos, más del 70% del total, los que ya se han registrado en el programa, 30.000 en los últimos dos meses, desde la llegada de Johnson al gobierno, aunque teóricamente el plazo para hacerlo, haya Brexit o no el 31 de octubre, es hasta finales de 2020.

"Tramitas por medio de un app un permiso de residente y en una semana te aprueban 5 años de permiso de cara al Brexit", cuenta el español Elías Acosta, residente en Southampton. Eso sí, "no dan NIE o algún tipo de tarjeta que acredite tu permiso, todo es biométrico y esta vinculado al pasaporte, lo mismo con la seguridad social, no dan tarjetas".

"Estoy encantado con que tantos españoles se hayan registrado ya en nuestro nuevo sistema. Es muy fácil y rápido, y va a facilitar que sigan viviendo en mi país como hasta ahora", ha dicho el embajador británico en España, Hugh Elliott. "Los españoles y los demás europeos que viven en Reino Unido son nuestros amigos, familiares y vecinos. No me voy a cansar de repetirlo. Queremos que se queden, estamos muy agradecidos por la valiosa contribución que hacen a mi país en tantos ámbitos", ha asegurado.

Pero no todo es tan claro, al menos así lo perciben los españoles que viven en las islas. "Todo ha cambiado muy rápido", asegura P. G., un vallisoletano de 30 años que trabaja como profesor en una escuela londinense. "La verdad es que me siento extranjero en Londres y hasta algún niño a los que doy clase me ha preguntado si ahora me voy a tener que ir. No lo sé. Es un sentimiento difícil de explicar. Creo que una parte de la sociedad británica, la partidaria del Brexit, quiere que nos vayamos. Aunque no te lo dicen a la cara, se percibe cierto aire de superioridad respecto a nosotros".

Lo cierto es que las redes sociales, el principal vínculo de comunicación entre la comunidad española al otro lado del Canal de la Mancha, 'echan humo' y dejan claro la incertidumbre sobre el futuro que pende sobre la misma. Hace dos días, C.T preguntaba en el grupo de Facebook 'Españoles en Southampton': "Hola a todos y todas!!! Me gustaría saber si tengo que hacer alguna cosa respecto al tema del Brexit! Muchas gracias!!" I.Ll. respondía: "De momento sacarte el settled status. Si llevas menos de 5 años te sacas el pre settled y ya te sacaras el settled cuando lleves 5 años. de momento no se sabe más nada". T.P. preguntaba: ¿Realmente va a haber Brexit? Es un Hecho?". Rápidamente I.Ll salía al paso: "No se puede cancelar ni rebatir y no hay trato con la UE y quedan menos de 20 días, ya se pueden sacar un milagro de la manga".

La conversación refleja el estado de incertidumbre que existe entre la colonia española en Gran Bretaña. A. L. trabaja desde hace seis años en una multinacional en Liverpool. "No es solo el hecho de que realmente no sabemos qué va a pasar con nosotros, si podremos quedarnos aquí. Hay demasiadas incógnitas y los ciudadanos, sobre todo los extranjeros, nos sentimos indefensos ante el futuro, sobre el que lo único que hay es una gran incertidumbre. ¿Cuánto se devaluará la libra? ¿Habrá aquí otra crisis como la que me hizo a mí, por ejemplo, salir de España? ¿Seguirá en Inglaterra mi empresa o se irá del país y yo me iré al paro?" Preguntas sin respuesta "sobre las que alguien debería de darnos información. La situación es complicada", sentencia, "porque tienes la sensación de que aquí no nos quieren y el gobierno español tampoco se preocupa de nosotros".

María, la alicantina que tiene un máster en tratamiento de niños con autismo, certifica la opinión de A.L.: "realmente, aunque los anuncios por parte del gobierno británico se están multiplicando en las últimas semanas, veo que entre la comunidad española no estamos muy informados sobre lo que tenemos que hacer. Nuestro gobierno tampoco nos está arropando, tienes que buscarte tú la información llamando al Consulado o a la Embajada, pero... Hace unos días, un compañero de trabajo me dijo qué había que hacer, que él no estaba todavía registrado..."

En este sentido, explica María, "mi novio polaco está mucho mejor informado a través de su gobierno, los medios de comunicación públicos de su país... Están menos desamparados que nosotros". De hecho, los españoles son la quinta nacionalidad por solicitantes del registro de asentamiento después de polacos (347.300), rumanos (280.600), italianos (200.700) y portugueses (162.500).

Todos los españoles 'británicos' que han hablado con La Información coinciden en la "división social" y el "caos político" que ha creado el Brexit en la sociedad del Reino Unido e incluso, algunos de ellos hablan abiertamente de "racismo", aunque sea implícito. Alex, un repartidor de pizzas en el área metropolitana de Londres lo ve así: "Yo en mi trabajo percibo que me miran con cierto aire de superioridad en algunas casas cuando les llevo su pizza, o en el metro... A mí nadie me ha dicho nada por lo que quizás sea una paranoia mía, pero se percibe en el ambiente".

En este sentido, la comunidad española 'no se corta' y habla de la discriminación y de cierto "racismo encubierto", a la hora de buscar un empleo. "Soy una persona preparada", tiene un grado superior en informática, "pero está claro que si tienen que elegir entre un británico y un ciudadano de la UE, aunque tenga menos preparación, a la hora de darle un trabajo, se lo dan a él", explica Juan Luis, madrileño de 28 años.