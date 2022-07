El PNV advierte de que el rejón fiscal puede ahuyentar la inversión industrial.

Esta mañana, durante la segunda jornada del debate del estado de la nación, uno de los socios más próximos del Gobierno -el PNV-, ha alertado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las consecuencias que pueden arrastrar los nuevos tributos a eléctricas y entidades financieras. "Son necesarias garantías para que no repercuta al usuario. Hay sectores de la industria que son muy delicados y se pueden poner en riesgo inversiones público privadas o tentaciones deslocalizadoras", ha apuntado el portavoz del partido jeltzale Aitor Esteban.

Por otro lado, Esteban ha criticado que anuncie medidas a "bomba y platillo" sin pensar en las "consecuencias". Así, el portavoz jeltzale aseguró que "el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) perdió ayer una millonada. Las formas son también importantes". También ha criticado que los anuncios "no son estructurales, sino coyunturales. Tranquilidad, veo nerviosismo, serenidad, presidente", ha apuntado.

La inversión en la industria a la que apunta el PNV es además la base de los fondos europeos. Un reparto en el que todavía hay dudas acerca de su reparto. Además, el diputado vasco ha asegurado que este tipo de medidas pueden generar una "serie de acciones en cadena". Esteban ha criticado también la "invasión en nuestra competencia territorial".

Desde el PNV han hecho énfasis en la falta de anuncios, como la reforma de las pensiones o la reforma fiscal. El diputado jeltzale, tras describir la situación económica del país, le ha pedido al Ejecutivo a "estar atentos y no perder la vista". Y ha puesto como ejemplo lo ocurrido en Sri Lanka (miles de manifestantes asaltaron el palacio presidencial) hace unos días. "No es comparable, pero hemos visto lo que ha pasado".

Sánchez, en su respuesta, ha asegurado que "Es necesario articular medidas que sean entendidas por la mayoría social, con una redistribución justa tras los efectos de la guerra. No me preocuparía por la evolución ayer de la Bolsa. De hecho, si vemos la capitalización de las grandes energéticas y de las entidades financieras este último año, bueno, no sé como calificarlo, pero es realmente extraordinario. No estigmatizamos a nadie, pero las empresas que se están viendo beneficiadas tienen que paliar los efectos contra la guerra".