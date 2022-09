El Euromillones deja un nuevo rico en España: un millón de euros van a Sevilla

El premio del Euromillones del pasado viernes, 23 de septiembre, era más que jugoso, y es que sorteo más popular de la lotería europea sumó un bote de más de 193 millones de euros, de los cuales, ha vuelto a caer en Reino Unido. Sin embargo, el agraciado con un millón de euros ha validado su premio en Sevilla. El acertante de 'El Millón', un juego adicional en el que participan todos los apostantes por el hecho de disponer de un ticket, con código 'HNP7418', se situó, pues, en la capital andaluza. Para ser más exactos, lo hizo en la Administración de Loterías número 19, ubicada en San Pablo, 1.

El resultado de la combinación ganadora estuvo formada por los siguientes números: 14,15,22,35 y 48. En cuanto a las estrellas, fueron 8 y 3. Pero aún hay más, porque en España se validaron tres de los boletos premiados de Segunda Categoría, de un total de ocho, que fueron comprados en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), Barcelona y Playa de San Juan (Santa Cruz de Tenerife). Así se han llevado 144.591,61 euros. Por si esto fuera poco, también ha sido validado un boleto acertante de Tercera Categoría, de un total de siete premiados, en las Palmas de Gran Canaria.

Si no ha sido uno de los afortunados a los que le ha cambiado la vida de la noche a la mañana, aún queda esperanza en el juego y el azar, ya que este martes, 27 de septiembre, el bote de Euromillones se reinicia con 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría. No obstante, no hay que perder la toalla, porque nuestro país, junto a Francia, son dos de los países donde más veces ha tocado el premio de Primera Categoría de Loterías y Apuestas del Estado: hasta en 95 ocasiones desde que diera comienzo en febrero de 2004 en Madrid.

Dos premiados del Euromillones, a punto de perder el premio

Ver para creer. Dos de los ganadores del Euromillones, están a punto de no hacerse con el suculento premio, aunque no es la primera vez que ocurre algo así en el país británico. Y es que lo que muchas personas no saben es que el juego se divide en dos partes: la combinación del premio principal, es decir, en la que el jugador puede elegir los números a su gusto y, por otro lado, el sorteo de 'El Millón', un juego adicional en el que participan todos los que hayan comprado un boleto, simplemente por el hecho de jugar.

Este código se encuentra en el propio ticket, por lo que es de vital importancia comprobarlo en cada uno de los sorteos que se celebran, esto es, los martes y los viernes de cada semana en París y cuenta con la participación de nueve países, entre los que se encuentra España, Portugal, Francia, Irlanda, Austria, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Bélgica. Pues bien, esto es lo que ha pasado en Reino Unido. Según anuncia el diario local Manchester Evening, desde el pasado 1 de abril se espera que se reclame el dinero.

A todo ello se suma otro ciudadano del mismo país, con referencia al sorteo jugado el 26 de abril, apuntan desde Cool FM. En este caso, el plazo para solicitarlo termina el 23 de octubre de este mismo año. En caso de que no se presenten, todas las ganancias pasará a las arcas del Tesoro Público. Si esto ocurriera en territorio nacional, subrayar que el plazo para reclamar un premio de lotería es de tres meses. Y es que, por raro que parezca, en junio de este mismo año, otro jugador estuvo a punto de perder el dinero, la nada despreciable cifra de 80.000 euros, por no reclamarlo a tiempo.