Los fabricantes piden al Gobierno otro plan para renovar los vehículos pesados

"Como presidente de Anfac, estoy preocupado porque las ayudas para renovar los vehículos pesados finalizan el próximo 30 de abril y no hay un plan alternativo en vigor", ha alertado el también presidente de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, aprovechando el foro que estrena la patronal de los fabricantes este jueves para abordar la situación del vehículo pesado y el autobús en nuestro país. Ante la atenta mirada del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, el directivo ha reclamado una alternativa al programa de ayudas para la transformación de flotas de camiones y autobuses denominado Plan Moves Mitma.

Griffiths ha hecho hincapié en la importancia de mantener estas ayudas para descarbonizar las flotas en un escenario de máxima exigencia climática impuesta desde Bruselas. "Hace dos semanas, el Parlamento Europeo elevó la ambición climática. El sector deberá ahora reducir sus emisiones de CO2 hasta el 90% en 2040, y al 45% en 2030, mucho más que el 30% previsto hasta ahora. Además, los autobuses deberán ser todos cero emisiones en 2035", subraya, antes de advertir de que "esto es un reto enorme para un país como España con tanta actividad de transporte por carretera" y que "la descarbonizacion no puede significar ser menos competitivos".

Hereu recoge el guante

El titular de la cartera de Industria ha recogido el guante para abrir la puerta a diseñar una alternativa a este programa de ayudas a la renovación de vehículos pesados. "Después de los Moves tienen que haber más proyectos de incentivo a la demanda, no me olvido tampoco de las ayudas para el automóvil, que estamos construyendo y que tiene que ser claro y eficaz", ha asegurado Hereu.

No obstante, el ministro ha querido recordar que se trata de una "ecuación muy difícil", puesto que no supone "sólo cumplir los objetivos climáticos", sino añadirles otra variables que pasan por "no perder competitividad y refortalecer nuestra industria". "Es tan importante marcar objetivos ambiciosos y que se confronten con lo que es posible, de manera que ambas cosas son fundamentales. Es evidente que los nuevos porcentajes fijados desde Bruselas son muy ambiciosos, y añado que además tienen que ser posibles", ha esgrimido durante su intervención.

"De poco vale que la oferta esté disponible si la demanda no ayuda"

Acto seguido, ha cogido el testigo el director general de Anfac, José López Tafall, quien ha continuado el reclamo de Griffiths para encontrar una alternativa a los planes de ayudas. "De poco vale que la oferta esté disponible si la demanda no ayuda. Sin las ayudas, perdemos la herramienta más eficaz para conseguir competir con los fabricantes extranjeros. Es muy importante que se renueve cuanto antes con una dotación suficiente e incorporando una serie de mejoras y necesitamos plasmarlo ya. no podemos dejarlo desierto porque el resto de países no nos van a esperar. una vez aprobados los objetivos, no podemos dejar a nuestros transportistas descolocados y en una posición no competitiva.