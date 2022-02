Gana más de 6 millones en la lotería y vuelve al trabajo para ayudar a su equipo

Si ganar un pequeño pellizco de la lotería o el Euromillones es una gran suerte, conseguir más de 6 millones de euros lo es aún más. Una joven australiana de la localidad de Sarina, al norte de Queensland, obtuvo un bote de 10 millones de dólares australianos en la lotería OZ Lotto, lo que al cambio son unos 6,3 millones de euros.

Según explican desde Daily Mail, la ciudadana recibió una llamada de un funcionario de la administración la mañana siguiente del sorteo y le reveló que era la ganadora. La noticia que cambiaría su vida llegó justo cuando se encontraba a punto de salir a trabajar y, a pesar de haberse convertido en multimillonaria al instante, decidió acudir a su puesto.

La joven explica que no quería dejar atrás a sus compañeros y que optaría por celebrar la gran noticia de alguna forma ese mismo día en su trabajo. "No quiero defraudar a mi equipo, así que no creo que faltar, pero podríamos hacer algo bueno esta noche para celebrarlo", explicó.

Comprar la casa de sus sueños

Esta acertante no se quedará el premio para ella sola, según ha reportado ha pensado ayudar a sus padres para jubilarse de manera anticipada. Además, también ha decidido comprar la casa de sus sueños. "Esta es una victoria que me cambia la vida. Hemos tenido unos meses difíciles y esto nos ayudará mucho", señalaba.

La joven asegura que siempre había soñado con una situación así pero nunca se imaginó que podría tocarle a ella. "Siempre leo historias sobre ganadores y pienso en lo que haría con el premio, ahora que me está pasando a mí no me lo creo", comentó la ganadora.

Esta no es la primera vez que un ganador del Euromillones y otros sorteos de lotería decide continuar trabajando. Ruth Breen era una comadrona de 41 años que, a pesar de ganar un millón de euros, decidió continuar ejerciendo su profesión porque era vocacional y quería ser un ejemplo para su hija. Por su parte, un albañil se hizo famoso por un doble motivo, ganó 16 millones en la lotería y no dejó tirados a sus clientes de la empresa que él mismo había fundado.