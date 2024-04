Huelga en los aeropuertos de Francia: ¿tengo derecho a una indemnización?

La huelga de controladores aéreos en Francia ha provocado que aerolíneas como Ryanair, Iberia, Volotea o Air Europa hayan tenido que cancelar decenas de vuelos programados para este jueves debido al anuncio de la huelga.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda a los pasajeros perjudicados por la huelga de controladores aéreos franceses su derecho a solicitar el reembolso del billete y a recibir una compensación económica. La solicitud del reembolso del billete deberá realizarse en un plazo máximo de siete días tras la cancelación del vuelo.

¿Qué compensación económica puedo reclamar?

La compensación económica variará en función de la distancia y el ofrecimiento o no de un vuelo alternativo. En los vuelos de hasta 1.500 kilómetros la compensación es de 250 euros o 125 euros si se ofrece viajar al destino con una demora de no más de 2 horas. En los vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros o vuelo dentro de la UE de más de 1.500 kilómetros la compensación será de 400 euros , 200 euros si ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 3 horas.

Y finalmente en los vuelos de 3.500 kilómetros o más que salga fuera de la UE la compensación se elevaría hasta los 600 euros, o 300 euros si ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 4 horas.

Según la OCU, los pasajeros afectados también tienen derecho a una compensación económica por las molestias causadas, como la pérdida de otro vuelo vinculado con el primero.

La organización de usuarios recuerda que para las solicitudes el usuario deberá ponerse en contacto con la agencia que contrató el viaje. Y, en caso de que no respondiera afirmativamente, se podrá poner en contacto son la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Las compensaciones hay que solicitarlas de manera escrita a través de la página web de la aerolínea o en el mostrador del aeropuerto, dejando constancia de las circunstancias y la fecha, o bien a través de la agencia de viajes o la plataforma en la cual se realizó el pago.

Antes de acudir al aeropuerto, todos los usuarios que tengan un vuelo programado podrán comprobar la situación del vuelo en la página web de la compañía o a través de la operadora del aeropuerto, AENA.