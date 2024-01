Cómo reclamar si han perdido tu maleta en la huelga de Iberia: plazos y dinero

La última jornada de la huelga del "handling" (carga o entrega del equipaje) de Iberia puede alargarse según la última amenaza de los sindicatos. Estos días los problemas con centenares de equipajes han ido en aumento en las últimas horas en más de un aeropuerto y es importante que conozcas tus derechos como pasajero para reclamar si te han perdido la maleta. Así, desde FACUA advierten a aquellos usuarios que hayan podido sufrir la pérdida, el retraso en la entrega o daños en su equipaje que tienen derecho a compensaciones.

Maletas extraviadas EFE

¿Cuándo hay que reclamar la maleta perdida?

Así, si al llegar al destino el equipaje no aparece, no se debe abandonar el aeropuerto sin formular la reclamación a la aerolínea. Si durante el tiempo de espera hasta su entrega los afectados deben comprar determinados productos (como ropa, artículos de aseo, etc.) su importe podrá pedirse posteriormente a la compañía como parte de las indemnizaciones.

¿Cuáles son tus derechos como pasajero?

La Convención de Montreal, que regula las obligaciones de las aerolíneas internacionales, establece que los pasajeros tienen derecho a una compensación si su equipaje se retrasa, se daña o se pierde.

Facua señala que a la hora de presentar reclamación por esta problemática hay que distinguir inicialmente dos supuestos: si el vuelo es nacional, o si tiene algún elemento internacional, esto es, si tiene origen o destino fuera de las fronteras o si hace escala en algún país extranjero.

Plazos para reclamar la maleta

Además, Facua aconseja a los usuarios que no demoren la presentación de la reclamación, ya que el artículo 124 de la citada normativa señala que deben formalizarse por escrito ante el transportista u obligado "dentro de los diez días siguientes al de la entrega, o a la fecha en que debió entregarse". Además, el artículo 100 establece que "el recibo del equipaje sin protesta del tenedor del talón o billete implica la renuncia a toda reclamación", por lo que Facua recomienda no abandonar nunca el aeropuerto sin el PIR, que sería la prueba de dicha protesta.

Como plazo, el Convenio de Montreal establece que, en el caso de averías, debe hacerse la reclamación inmediatamente después y hasta siete días como máximo, mientras que en retrasos, recoge un tiempo máximo de 21 días desde el momento de la entrega. A partir de los 21 días de retraso, o desde que la aerolínea así lo comunique, se considerará que lo que existe es una pérdida del equipaje.

Cómo reclamar una maleta perdida en un aeropuerto

En primer lugar, ante el retraso, pérdida o destrucción del equipaje, Facua recomienda a los usuarios que, en el mismo momento de encontrarse con esta problemática -el equipaje no aparece o resulta estar dañado- se dirijan inmediatamente a los mostradores de la aerolínea con la que se contrató el viaje -o la empresa de handling si la primera no tiene oficinas en el aeropuerto- y pedir el llamado Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR, por sus siglas en inglés). Este documento recoge por escrito que existe una incidencia. En caso de que el equipaje no apareciera, también se debe rellenar este informe. El PIR es de gran importancia, ya que muchas compañías aéreas no atienden a reclamaciones sobre el equipaje si los usuarios no lo presentan. Por tanto, no se debe abandonar el aeropuerto sin una copia del mismo.

Reclamar maleta de un vuelo nacional

La normativa aplicable para reclamar las incidencias relacionadas con el equipaje cuando se trata de vuelos nacionales es la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, que establece en el artículo 98 que "el transportista responderá únicamente de la pérdida, sustracción o deterioro del equipaje que se le haya entregado para su custodia".

Esta ley también fija la indemnización máxima que puede percibir un usuario por algunas de las circunstancias anteriores. Según su artículo 118, las compensaciones por pérdida o avería (daños) son de hasta 500 Derechos Especiales de Giro (DEG) por bulto -una unidad definida por el Fondo Monetario Internacional cuya equivalencia fluctúa y actualmente se sitúa en 1,22 euros-. En el caso de retraso en la entrega, se podrá indemnizar "hasta el límite de una cantidad equivalente al precio del transporte".

Dentro de estos límites de indemnización, los usuarios también pueden pedir que les reembolsen los productos de primera necesidad (ropa, productos de aseo, etc.) que hayan tenido que comprar como consecuencia de no haber recibido su equipaje o haberse demorado su entrega.

Cómo reclamar una maleta perdida en vuelo internacional

En el caso de los vuelos internacionales, la normativa aplicable suele ser el llamado Convenio de Montreal, un texto firmado por la gran mayoría de los Estados y la propia Unión Europea como organismo internacional que regula las compensaciones máximas por incidencias con el equipaje en los trayectos entre países firmantes, o en aquellos con destino y origen en el mismo país pero que han hecho escala en otro distinto al primero, independientemente de si han suscrito o no el convenio.

Este acuerdo establece un límite superior de indemnización de 1.288 DEG en el caso de daños, pérdida o retraso en la entrega del equipaje. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), además, interpretó que también se pueden reclamar daños morales por incumplimiento del contrato de transporte debido a las circunstancias anteriores. Esta última indemnización también debe estar dentro del límite total de 1.288 DEG. Como excepción, si el usuario realizó una Declaración Especial de Valor de Entrega del equipaje, podría compensarse hasta con el valor del importe declarado.