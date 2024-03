¿Cuánto puede medir la maleta de cabina en el avión? Tamaños permitidos y tarifas

El avión es uno de los medios de transporte más seguros y rápidos para viajar en Semana Santa. Sin embargo, no siempre es el más cómodo, principalmente por todas medidas de seguridad y controles que hay que cumplir para acceder al avión. Además, cuestiones que imponen las aerolíneas, como el tamaño de las maletas, suelen generar muchas dudas y hasta cierto estrés en pasajeros que no están acostumbrados a volar. ¿Tengo que facturar el equipaje? ¿Cuántos bultos puedo llevar en el avión? ¿El bolso cuenta? ¿Me van a cobrar más si me paso del peso? Vamos a comprobar cuánto pueden medir y pesar las maletas en las principales compañías 'low cost'.

Actualmente, la ley no establece nada en concreto, por lo que son las aerolíneas las que marcan los límites. Algo que también hace dudar a los pasajeros cuando tienen que comprar una maleta. Para evitar “cobros abusivos e innecesarios”, el Parlamento Europeo presentó en octubre una petición para unificar criterios. Solicitan a las aerolíneas que consideren el equipaje de mano como un “elemento indispensable” al que no se le puede aplicar un “suplemento de precio. Mientras, Ryanair celebra la sentencia de la Audiencia de la Coruña, que confirma que las aerolíneas pueden determinar su propia política de equipaje.

Desde la Asociación Internacional de Transporte (IATA) recomiendan a las aerolíneas que el equipaje de mano mida gratuito sea hasta de 55 cm x 35 cm x 20 cm, y no sobrepase los 8 kilos, algo que no se cumple habitualmente. Las restricciones de cada aerolínea ‘low cost’ son las siguientes

Ryanair y Vueling: 40 x 20 x 25 cm

Iberia Express: 56 × 40 × 25 cm

Easyjet: 45 x 36 x 20 cm

British Airways: 56 × 45 × 25 cm

Wizzair: 40 x 30 x 20 cm

Ryanair: medidas del equipaje en cabina

La compañía irlandesa ha comenzado el año 2024 reafirmándose en los cambios en su política de equipaje. Ryanair redujo las medidas y permite llevar de forma gratuita en todas sus tarifas únicamente una bolsa personal que no exceda los 40 x 20 x 25 centímetros bajo el asiento. Esto puede ser un bolso, la funda de un portátil o similar.

Quienes opten por el embarque prioritario, tarifa flexi plus o un billete para vuelos de conexión, podrán llevar una maleta como equipaje de mano con un peso máximo de 10 kilos y que no mida más de 55 x 40 x 20 centímetros. Tendrá un coste entre 6 y 36 euros, que se puede pagar al sacar el billete y hasta 40 minutos antes de la salida del vuelo. Además, en caso de que la compañía lo considere oportuno por falta de espacio, podrá dejarla en la bodega sin coste adicional para el pasajero, que tendrá que esperar para recogerla al aterrizar.

Los pasajeros que deseen subir al avión con una maleta con unas medidas o peso superiores a las indicadas, deberán facturarla. Esto tiene un precio superior a los 80 euros más impuestos.

Vueling: medidas del equipaje de mano

Todos los pasajeros pueden llevar una bolsa personal que no exceda los 40 x 20 x 25 centímetros bajo el asiento. En el compartimento superior del avión podrán subir una maleta de 55x40x20 cm los usuarios con Tarifa TimeFlex, Premium, personas con necesidades especiales y familias con bebés. En el resto de tarifas, el coste es de 24 a 59 euros al comprar en la web y de 55 a 77 euros si se compra en el aeropuerto.

Iberia Express: cuánto cuestan las maletas

La compañía española permite llevar un bolso, maletín o accesorio personal (40x30x15cm) bajo el asiento delantero, además de una maleta de cabina (56x40x25cm). El peso máximo es de 10 kilos (14 en business) en los compartimentos superiores del avión. Iberia recomienda entregar las maletas en los mostradores de facturación de forma gratuita y acceder al avión solo con el accesorio personal. Únicamente habrá que pagar una tarifa extra si el equipaje supera las medias establecidas.

El precio del equipaje facturado en bodega va desde 10 hasta 85 euros, dependiendo del momento de la contratación, el trayecto y la fecha.

Easyjet: precio del equipaje

La aerolínea británica indica en su web que todos los pasajeros pueden llevar una pieza de equipaje de mano pequeña a bordo gratis. El tamaño máximo es de 45 x 36 x 20 cm (incluidas las asas y las ruedas) y puede pesar hasta 15 kilos. Debe llevarse debajo del asiento delantero.

Los miembros de easyJet Plus o quienes reserven una tarifa FLEXI, también pueden llevar una pieza de equipaje de mano grande a bordo (máx. 56 x 45 x 25 cm y 15 kilos). Con otras tarifas, hay que pagar un coste adicional. A partir de esas medidas, será necesario facturar el equipaje para transportarlo en la bodega, también con coste adicional, siempre dependiendo del trayecto y las fechas.

British Airways: cuántas maletas se pueden llevar sin pagar

Permite colocar bajo el asiento una pieza de equipaje de mano a bordo. El tamaño máximo es de 45 x 30 x 15 cm con un peso máximo de 23 kilos. Además, el equipaje de cabina para colocarlo en los compartimentos superiores también es gratuito. Debe medir hasta 56 × 45 × 25 cm, también con 23 kilos. A partir de esas medidas será necesario facturar el equipaje.

Wizzair: precio del equipaje de mano

Esta compañía aérea también permite colocar bajo el asiento delantero un equipaje de mano de 40 x 30 x 20 cm de forma gratuita. Para llevar otra maleta a bordo hay que contratar WIZZ Priority a la reserva. El máximo será de 55 x 40 x 23 cm y hasta 10 kilos de peso. Para equipaje de mayor tamaño es necesario facturar el equipaje. El coste variará dependiendo del vuelo y la fecha.