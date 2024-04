Esto le costaría a Javier Tebas implantar el ojo de halcón en La Liga

Javier Tebas ha visto como el último Clásico de esta temporada ha estado envuelto en polémica tras una controvertida decisión arbitral que ha generado división de opiniones entre los madridistas y los aficionados culés. A pesar de la llegada del VAR hace unos años, que ha mejorado significativamente la justicia en La Liga, siguen existiendo situaciones polémicas que se escapan a esta herramienta. El partido que enfrentó al Real Madrid y el Barcelona, ante los ojos de todos los aficionados, dejó reflejado un problema que busca solución.

El presidente de La Liga rápidamente reaccionó al gol fantasma de Lamine Yamal publicando un mensaje en redes sociales acompañado de titulares que evidencian errores del ojo de halcón en otras ligas europeas. Tebas defiende que el VAR está lo suficientemente capacitado para solventar este tipo de jugadas y que la tecnología de gol no es perfecta, por lo que prefieren no implementarla en España.

Sin embargo, figuras como Rafa Benítez, ex entrenador del Celta de Vigo, han mostrado su asombro ante la ausencia de esta tecnología en una liga de primer nivel como la española. El destituido técnico ya mostró su enfado ante la ausencia del ojo del halcón: "Me parece increíble que la liga española no tenga eso, que lo debe tener cualquier liga seria, con cierto nivel".

¿Por qué no hay tecnología de gol en España?

Aunque Tebas afirma que no es un tema económico, sino de utilidad, muchos especulan que el coste de esta tecnología influye en su no implantación. Según estimaciones, el ojo de halcón supondría una inversión de unos 4 millones de euros por temporada, una cifra bastante considerable que podría resultar decisiva para muchos equipos.

Javier Tebas, antes del arranque de la competición, ya se pronunció acerca de la posibilidad de implementar esta tecnología: “No es un tema económico lo de la tecnología de gol, es un tema de uso. En una temporada hay cuatro o cinco jugadas de este tipo”. El presidente de La Liga confía que este tipo de situaciones se puedan solventar únicamente con la ayuda del VAR: “Lo ha dicho Mateu Lahoz, el 99% de las veces se ve si es gol o no gol. Donde hay errores es con la tecnología de gol. En la Premier ha pasado. La tecnología de gol no es perfecta, preferimos esta. No tenemos previsto instaurarla”.

A pesar de las ventajas que ofrece la tecnología de gol, no está exenta de errores y polémicas. En la Premier League inglesa se vivió una gran polémica cuando el sistema no detectó un tanto del Sheffield United ante el Aston Villa, pese a que el balón había traspasado claramente la línea de meta. La empresa Hawkeye tuvo que disculparse por este fallo, el primero en más de 9.000 partidos.

En cualquier caso, el debate sobre la necesidad de implantar el ojo de halcón en el fútbol español sigue presente tras esta acción. Mientras algunos defienden que el VAR es suficiente, otros consideran que la inversión merecería la pena para evitar polémicas y decisiones injustas que pueden condicionar el devenir de muchos equipos.