Jornadas de 14 horas, tres trabajadores: las gasolineras más baratas de España.

El precio de la gasolina sigue su escalada sin freno. Sin embargo, no en todas las gasolineras el precio es el mismo. Basta con echar un vistazo al mapa de las 'reposterías' españolas para ser consciente de la diferencia de precios que se puede encontrar un cliente, dependiendo del lugar al que acuda. Las razones y diferencias son muy variadas, aunque los propietarios de estas gasolineras 'low cost' aseguran que la calidad sigue siendo la misma. Este jueves la gasolina anotaba una cifra récord en 10 años, situándose en una media de 1,575 euros el litro. Con estos precios, llenar un depósito medio de 55 litros con gasolina cuesta actualmente cerca de 87 euros, mientras que con gasóleo supera los 80 euros.

Es el caso de Gasóleos Hermanos Olalla, negocio que se sitúa en Palacios de la Sierra, en la provincia de Burgos. Como su propio nombre indica, son tres hermanos los que se encargan del funcionamiento de la gasolinera. Uno de ellos, José Luis, atiende a La Información: "Aquí el precio es más barato porque solo somos tres empleados que curran todo el día, sin importar festivos. Si no sería imposible sacar esto". Reconoce que tampoco disponen de zona de restauración o establecimientos de cara al público: "Lo que si que tenemos son máquinas expendedoras. Allí puedes comprarte hasta condones"- bromea. Por ahora reconoce que el negocio va bien, aunque podría irles mejor: "Hay gasolineras 'low cost' en Burgos que compran a la semana 500.000 litros de combustible, por lo que el precio que pagan se reduce muchísimo y pueden sacarle mayor rédito. Nosotros apenas adquirimos 30.000 litros".

Con los precios disparados, son muchos los españoles que buscan opciones que beneficien a 'su bolsillo'. Y es que el gasóleo ha batido marcas que llevaban vigentes desde la semana del 3 de septiembre de 2012 y que a las que ya se acercaba la semana pasada, tras alcanzar un precio medio de 1,444 euros el litro. Ambos carburantes mantienen la tendencia alcista con la que han empezado el año, tras el respiro que dieron durante las pasadas Navidades, y retoman la escalada que iniciaron en noviembre de 2020, cuando empezaron a subir casi de manera ininterrumpida.

José Luis comercia con carburantes que provienen de Repsol y asegura que el producto no es de peor calidad que en gasolineras donde el precio es más elevado: "Al final el combustible es el mismo. Nosotros tenemos un acuerdo con Repsol y si el precio es más bajo no es por la calidad, sino porque en nuestra empresa tiene una estructura diferente". Aún así, insiste que su negocio es rentable: "Con todos los impuestos que habría que abonar, Seguridad Social, etc... Nos estamos ahorrando unos 6.000 euros". Además, por la gasolinera de los hermanos pasan muchos vehículos que tienen diferentes tipos de descuentos: "Hay camiones que pueden ahorrarse hasta 12 céntimos por litro".

Las gasolineras 'low cost' no son la única alternativa para aquellos conductores que quieren lo mejor para su bolsillo. Son muchos los españoles que optan por llenar el depósito en las casi 700 cooperativas de España que ofrecen descuentos a sus socios. La Cooperativa Virgen de Guadalupe es un ejemplo de ello. Se encuentra en Úbeda (Jaén), y cuenta con un surtidor en las mismas instalaciones para suministrar a sus socios, con importantes descuentos. La Información ha podido hablar con uno de sus socios, Antonio, para conocer su funcionamiento: "La cooperativa cuenta con un surtidor que suministra principalmente gasoil a vehículos agrícolas, como tractores o todoterrenos. Se compran importantes cantidades de combustible para que sea más barato". Cuenta que los socios obtienen importantes rebajas: "El descuento puede rondar el 15% respecto al precio de las demás gasolineras".

No son los únicos. A poco más de 200 kilómetros se encuentra la gasolinera La Palma, en Carchuna, Granada. Tienen el mismo funcionamiento: los socios, que trabajan en el sector agrícola, tienen importante descuentos gracias a que la propia cooperativa compra el combustible al por mayor. Mientras tanto, el precio sigue subiendo, aunque las opciones más baratas para llenar el depósito se mantienen, sin que necesariamente el combustible registre una calidad menor.