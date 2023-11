Laura Pausini, una cantante de récord: los discos que ha vendido y el dinero que tiene

Laura Pausini acaba de estrenar su nuevo álbum, 'Anime Parallele' (Almas Paralelas) y acude a El Hormiguero de Pablo Motos a presentarlo. El decimocuarto de su carrera y el primero que estrena después de la pandemia. La italiana, que acaba de ser nombrada Persona del Año de La Academia Latina de la Grabación en los Grammy Latinos, es una de las artistas que más veces ha visitado el programa, con un total de 16 y es una de las cantantes con un mayor patrimonio. Así se distribuye su dinero y sus ingresos en la industria musical.

A los 49 años, la italiana ha vendido más de 70 millones de discos y es la artista de música latina no hispanohablante más vendida. Un talento musical que ha cantado en una decena de idiomas diferentes y que ha hecho bailar al mundo con varios estilos musicales. En 2023 ha cumplido 30 años de carrera musical y lo celebró con tres conciertos en veinticuatro horas el pasado 17 de febrero: en el Apollo Theatre de Nueva York, en The Music Station de Madrid y en el Teatro Carcano de Milán. Algo que nunca había hecho nadie y que, seguramente, nadie se intente repetir.

Ha ganado multitud de premios como artista, aunque los más importantes son los cuatro premios Grammy Latinos, seis World Music Awards, Premios Emmy, Premios Oscar y Globo de Oro. Además, en su carrera ha colaborado con más de 50 grandes cantantes, como Luciano Pavarotti, Alejandro Sanz, Sergio Dalma, Miguel Bosé, Marc Anthony, Luis Fonsi o Carlos Baute.

¿Cuánto dinero tiene Laura Pausini?

La cantante italiana también ha participado en muchos otros programas de la televisión española, por ejemplo, La Resistencia. Ante la habitual pregunta de David Broncano sobre cuánto dinero tiene en el banco, Laura Pausini dejó entrever que su fortuna superaba los 35 millones de euros. "Creo que sigo siendo 'top 1", aseguraba, al ser cuestionada si tenía más dinero que Mendieta (35 millones) y Carlos 'Ocelote' (10 millones). Era el año 2018 y el presentador habló de ella durante un tiempo como "la más forrada que ha pasado por aquí", aunque después la superaron Piqué, Nick Mason o José Manuel Calderón.

A principios de año, concedió una entrevista a la Revista Forbes y la italiana fue repreguntada por aquella respuesta. Aunque dejó claro que era una cifra estimada, estuvo más cerca de confirmarla que de desmentirla. Laura Pausini contestó que "lo hice para decir 'qué importa si alguien está en el primero, segundo o tercer puesto'. Lo bueno es que me siento segura de lo que hago, y eso vale más que una cartera. La cartera la tengo, pero si me siento débil y poco segura de mí o no me gusta mi vida, no vale para nada… aunque seguramente estaba en el top 1 en aquel momento".

Laura Pausini en televisión: La Voz, Factor X, Eurovisión...

Además de su faceta como cantante, el patrimonio de Laura Pausini también ha crecido por sus apariciones en programas de televisión. El trabajo por el que más se la recuerda en España fue como 'coach' de La Voz en 2015, 2020 y 2022, aunque también participó como mentora en Factor X, en 2018. En México fue 'coach' de La Voz en 2014 y 2017. También condujo el programa musical 'Laura & Paola' (con Paola Cortellesi) en la televisión italiana.

También ha sido elegida para presentar dos grandes galas, ambas en 2022. Por un lado, el Festival de Eurovisión desde Turín, y por otro, los Premios Grammy Latinos en Las Vegas. Ese mismo año se estrenó en Amazon Prime Video el documental biográfico titulado 'Laura Pausini: Piacere di conoscerti'. En el mismo se repasa su trayectoria laboral, desde sus primeros pasos cantante hasta su edad adulta.

Italia y Miami, las casas de Laura Pausini

Laura Pausini es una habitual de las redes sociales y en varias ocasiones ha compartido imágenes de sus viviendas. Tiene casas en Roma y en Bolonia un pueblo cercano a su Solarolo natal, en Italia.

Además, parte del documental de Amazon Prime se desarrolla en su mansión de Miami. Una residencia de dos plantas, de decoración clásica, con grandes ventanales hacia el exterior y un gran piano de cola blanco.