Los cinco libros que te van a cambiar la vida según la Universidad de Harvard

La lectura no es solo fuente de entretenimiento o de cultura: también tiene un alto valor como factor de cambio y desarrollo personal. Aunque relacionemos los libros como un pasatiempo o como un medio de información y de formación, también existen textos filosóficos que pueden influir en nuestra manera de autopercibirnos, en la forma en la que nos relacionamos con el mundo y en nuestra filosofía personal.

La Universidad de Harvard ha querido poner de relieve este tipo de lecturas, que al final nos inspiran en un modo muy personal, y para ello ha publicado en la Harvard Gazette las conclusiones y preferencias de diversos profesores de esta afamada institución respecto a las lecturas más influyentes y evocadoras que, según han confirmado, han llegado a cambiarles la vida.

Desde la ficción hasta la poesía, pasando por supuesto por la filosofía clásica, cinco profesores de Harvard han contado cómo estas lecturas les han influido, y en qué modo, en su manera de ver el mundo y verse a sí mismos.

'La muerte de Iván Ilich', de Lev Tolstói

Recomendado por Jerome Groopman, catedrático de Medicina, y Raphael Recanati, de la misma facultad, este libro aborda las cuestiones en torno al dinero, el poder y el afán de éxito. "Hay una cita maravillosa de Pirkei Avot que dice: '¿Quién es la persona rica? La persona que se alegra de lo que tiene'", narra uno de los dos profesores. Según ellos, esta reflexión debe estar en el centro de nuestra vida, día a día, para recordarnos que debemos alegrarnos de lo que tenemos y de lo que hemos conseguido hacer.

'Zen en el arte del tiro con arco', de Eugen Herrige

"Los libros que leo y que me mejoran como persona proceden casi todos de la literatura filosófica o sapiencial", afirma Arthur C. Brooks, catedrático de Práctica del Liderazgo Público. Este libro le ayudó a encontrar con qué enfoque abordar las cosas en la vida. "Guía metódicamente al lector a través del esfuerzo de varios años del autor por aprender zen mediante el estudio del tiro con arco en Japón", resume Brooks. "Lo que (el libro) cuenta es la verdad del Zen: que no es una filosofía sino una actitud".

'Ética a Nicómaco, Política y Retórica', de Aristóteles

La profesora de Filosofía Política, Ética y Política Pública Danielle Allen señala este título como el que le enseñó a analizar los problemas de acción y decisión "para ver los muchos intereses humanos que se entrecruzan". En el libro también se recogen todos los problemas que el ser humano tiene afrontar y esquivar en el día a día, con la vista puesta en el desarrollo propio y personal.

'Middlemarch', de George Eliot

En formato novela, este libro es "una novela extraordinaria sobre la elevación hacia nuestro mejor yo", define la catedrática de Administración de Empresa Nancy Koehn, a quien esta lectura ayudó a ser "una persona más fuerte, más compasiva y más valiente". Koehn no solo la recomiendo por ser una novela muy bien escrita, sino por las lecciones sobre la vida que ofrece su historia.

'La República', de Platón

La percepción de las cosas y los diferentes puntos de vista pueden ser aterradores, convincentes, pueden parecer correctos o incorrectos... Pero hay que atender siempre a las consecuencias ulteriores y las dimensiones de cada una de las perspectivas con las que se puede abordar un único problema o argumento. Esta obra clásica fue la que le dio esta profundización sobre la percepción a Susanna Siegel, catedrática de Filosofía.