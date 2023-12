Ni el vidente ni Pedro Sánchez: sin premio para los números más populares de la Lotería 2023

Hace solo unas horas que se cerró el Sorteo de Lotería de la Navidad de 2023. Por primera vez, el Gordo se retrasó más de la 1 de la tarde y mantuvo en vilo a los participantes de este tradicional juego que cada temporada navideña hace soñar a los españoles. El Gordo, que este año ha sido para el número 88088, no había sido adelantado por nadie, pese a que videntes y mentalistas habían intentando, sin éxito, adivinar el ganador. Después de hacer la comprobación pertinente, ahora sabemos que ni Anthony Blake ni Chatgpt consiguieron adivinar el número que se iba a llevar los millones. Tampoco dio suerte Pedro Sánchez al décimo que, un periodista de laSexta, le pasó por la espalda.

Como cada año, este 2023 no se ha escapado del intento de aquellos que tratan de adelantarse al sorteo y descubrir qué número ganará el primer premio para hacerse con él en las administraciones de Lotería y evitar 'jugársela' al azar. Algunos recurrieron a la inteligencia artificial y le pidieron a ChatGPT que les indicara qué número iba a ganar. Pese que la IA dio su pronóstico, lo cierto es que, no se ha conseguido adelantar al ganador y el Gordo ha recaído en un número que no había sido previamente anunciado.

ChatGPT vaticinaba que el gordo recaería en el número 02695 o el 03695, según diferentes consultas que se hicieron a la inteligencia artificial. Sin embargo, no solo es que ninguno de ellos haya sido citado por los niños de San Ildefonso con el primer premio, sino que tampoco se han llevado ninguno del resto de premios del día (ni tan siquiera la pedrea).

¿Acertó el vidente de TikTok que soñó el número del Gordo?

Por su parte, un vidente anunciaba a bombo y platillo en TikTok que sabía qué número iba a ganar porque lo había visto en un sueño. Publicó un vídeo que se hizo viral en el que aseguraba que el 73920 iba a ser premiado con el Gordo. Ahora sabemos que no ha resultado ganador y comprobando el número descubrimos que tampoco ha tenido premio en el pedrea. Eso sí, es posible que los followers que ha ganado el vidente con su inusual vídeo sí hayan crecido gracias a que su curiosa predicción fue muy compartida.

Anthony Blake, el mentalista que acertó el número ganador en el Sorteo de la Lotería de Navidad de 2002, también se aventuró en TV3 a dar su pronóstico sobre cuál iba a ser la combinación de números ganadora este 22 de diciembre de 2023. En su opinión, el 09754 iba a tener el máximo premio del día. El resultado es que todos aquellos que hayan comprado este número pueden tirar sus décimos porque no ha sido ganador ni con la terminación ni con la pedrea.

¿Ha tocado el número de la Lotería que 'bendijo' Pedro Sánchez?

La euforia colectiva de los últimos días entre los seguidores más fieles del sorteo de la Lotería de Navidad fue ir a la búsqueda de un décimo del número que un reportero de laSexta había pasado por la espalda a Pedro Sánchez. Isma Júarez acudió a la presentación del nuevo libro del presidente, titulado Tierra Firme, y como cree que es un hombre con suerte le pasó un décimo por la espalda. Más tarde, enseñó el décimo a las cámaras de El Intermedio desvelando que el número era el 12035.

Tras aparecer en pantalla el citado número, fueron muchos los que se pusieron en contacto con las administraciones de Lotería donde se vendían esos décimos. Poco a poco, fueron agotando sus existencias hasta acabar con todas las series. Sin embargo, la carrera y el esfuerzo por hacer con uno de estos billetes ha acabado sin premio porque el 12035 ha cerrado el sorteo sin premio. Quizá para la Lotería de 2024 será mejor dejarse llevar por la suerte y comprender que solo el azar determinará qué número se hace con el primer premio.