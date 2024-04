Cómo mejorar la seguridad de tu WhatsApp

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea líder a nivel mundial, contando con más de 2.000 millones de usuarios que la utilizan a diario para comunicarse con amigos, familiares, clientes… Sin embargo, muchas personas hacen uso de ella sin prestar atención a diferentes aspectos que son fundamentales para mejorar tu seguridad en la app de su teléfono móvil.

Para poder disfrutar de un uso más seguro de la app de Meta podemos recurrir a diferentes configuraciones, partiendo de la base de que WhatsApp asegura que todos los contenidos que se envían a través de la aplicación están cifrados de extremo a extremo, incluyendo tanto los mensajes de texto como las llamadas de voz y videollamadas. De esta manera, ningún tercero podrá leer o acceder a ellos.

Para mejorar la seguridad se recomienda limitar quién puede acceder a tu información personal, pudiendo decidir quién puede ver tu foto de perfil, tu última conexión, tu estado y si has leído los mensajes o no. Esta configuración se encuentra en Ajustes o Configuración -> Cuenta -> Privacidad, donde podrás seleccionar si quieres que todos los usuarios, solo tus contactos o nadie vea esta información.

También es aconsejable que controles quién puede añadirte a grupos, una buena forma de evitar que te añadan a grupos fraudulentos en los que tratan de estafar a los usuarios. De esta manera podrás elegir que solo tus contactos o personas seleccionadas te puedan añadir a grupos de WhatsApp.

Por otro lado, cuando recibas mensajes no deseados o de personas que desconoces y que se han puesto en contacto contigo, puedes bloquear y denunciar a ese contacto. Cuando se bloquea a una persona, este contacto pasará a estar en una “lista negra”, impidiendo que se puedan comunicar contigo. También podrás reportar contenido inapropiado para que WhatsApp tome medidas al respecto.

Otras configuraciones para incrementar tu seguridad y privacidad

Entre el resto de configuraciones que te pueden ayudar a aumentar tu seguridad en WhatsApp está la posibilidad de usar mensajes temporales, gracias a los cuales podrán mantener la privacidad de algunos mensajes sin borrar toda la conversación, ya que se encarga de borrar de forma automática los mensajes con un contacto después de siete días, una medida que solo se dará en tu dispositivo.

Dado el caso de que vayas a enviar un vídeo o fotografía que no quieras que otra persona pueda almacenar en su dispositivo, debes saber que la aplicación de Meta permite elegir que se envíen para que solo se puedan ver en una ocasión, además de bloquear la captura de imágenes. Para ello solo tendrás que pulsar sobre el botón “1”.

De igual modo, es aconsejable desactivar la descarga automática de archivos, siendo una de las mejores formas de evitar que puedan descargarse a tu dispositivo archivos no deseados o infectados, además de que no se llenará la memoria de tu teléfono con contenidos que realmente no te interesan. Para desactivar esta descarga automática tendrás que dirigirte a Ajustes o Configuración -> Almacenamiento de datos -> Ningún archivo.

Por último, te recomendamos que actives la verificación en dos pasos, ya que aporta una capa adicional de seguridad, lo que supone tener que establecer un PIN de seis dígitos que se debe ingresar de forma periódica al usar WhatsApp. Esta opción se encuentra en Ajustes o Configuración -> Cuenta – Verificación en dos pasos, siendo importante elegir un PIN seguro y tratando de evitar cualquier código que pueda ser fácil de predecir por parte de otras personas.