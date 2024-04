Los 5 libros imprescindibles para empezar a invertir

Invertir es una alternativa para muchos ahorradores para obtener una rentabilidad. Sin embargo, por desconocimiento, muchos no recurren a esta opción. La Bolsa está disponible para cualquier inversor –tanto para quienes tengan mucho o poco ahorrado-. El único requisito es recurrir a un intermediario financiero autorizado a través del que realizar las órdenes y operar.

La Bolsa es un mercado que sirve como punto de encuentro entre los inversores y empresas que necesitan financiación. Los activos más populares son las acciones, pero existen otros como los ETF, fondos o bonos. La propiedad de esos activos es lo que se negocia. Su precio en el mercado –se denomina cotización- varía y se determina en función de la ley de la oferta y la demanda. Es decir, cuanta más demanda haya, más subirá el precio. O cuando hay poca oferta, también costará más comprar una acción.

De primeras, toda esta información para un inversor novato puede ser intimidante y resulta difícil empezar a invertir. No obstante, un buen punto de partida puede ser aprender de un libro que explique los conceptos financieros y el funcionamiento de las inversiones. Como no todos tienen el nivel, a continuación, recogemos cinco libros que pueden ayudar a inversores principiantes que busquen lanzarse al mercado.

Inversión en valor para Dummies

Para inversores novatos no hay nada mejor que una guía práctica que introduzca al lector en el mundo de la inversión. Inversión en valor para Dummies -escrita por Peter J. Sander y Janet Haley- permite aprender a invertir con una estrategia global. La inversión en valor consiste en comprar acciones de aquellas compañías que se negocian por debajo de su valor intrínseco y obtener beneficios de su rendimiento a largo plazo.

Según la descripción del libro, “es una estrategia que requiere disciplina y paciencia, pero que bien hecha garantiza grandes beneficios”. Gracias a este libro aprenderás a valorar el mercado, a decidir cuando el precio es el adecuado y a hacer tu movimiento.

El inversor inteligente

Entre los libros más repetidos para aprender a invertir en bolsa también destaca El inversor Inteligente, escrito por Benjamin Graham. A su autor se le conoce como The Dean of Wall Street (el decano de Wall Street), considerado el padre del Value Investing y algunos expertos describen su libro como “el mejor libro sobre inversión jamás escrito”.

En este libro, Graham presenta su filosofía, alertando a los inversores sobre cómo evitar errores de estrategia, al tiempo que describe cómo desarrollar un plan racional para comprar acciones y aumentar su valor. El autor apunta al largo plazo, “pues trata de un método dirigido a inversores y no a especuladores: mientras que el especulador solo tiene en cuenta las tendencias del mercado, el inversor obtiene sus beneficios con base en la disciplina y la investigación”, según señala la descripción del libro.

Un paso por delante de Wall Street

Otro libro de cabecera para muchos inversores es Un paso por delante de Wall Street. Su autor es Peter Lynch, inversor estadounidense y gestor del fondo Magellan en Fidelity Investments, el fondo más rentable entre 1977 y 1990 tras conseguir una rentabilidad anual media del 29,2 % -más que duplicando al S&P 500-.

En el libro - con más de un millón de ejemplares vendidos en todo el mundo- Lynch asegura que los inversores no profesionales pueden ganar a los profesionales usando simplemente la información a su alcance, dado que las oportunidades de inversión están en todas partes. El autor “ofrece consejos fáciles de inversión a partir de la revisión del estado financiero de una empresa y nos enseña a descubrir los números que realmente cuentan a la hora de tomar la decisión de invertir”, según la descripción del libro.

Un paseo aleatorio por Wall Street: La estrategia para invertir con éxito

Un paseo aleatorio por Wall Street también es un clásico de la inversión, escrito en 1973 por Burton Malkiel, defensor de la hipótesis del mercado eficiente, según la que los precios de los valores negociados públicamente reflejan toda la información disponible en el mercado. Su libro es una visita guiada por el complejo mundo de la bolsa y las finanzas.

Los ensayos de Warren Buffet: lecciones para el mundo empresarial

Y uno de los inversores más famosos del mundo y seguido por millones de inversores es Warren Buffet. Conocido como el Oráculo de Omaha, por su habilidad a la hora de invertir en medio de la volatilidad del mercado, el libro Los ensayos de Warren Buffet recoge sus ideas. En concreto, el libro muestra una colección de cartas de Warren Buffett a los accionistas de Berkshire Hathaway en las que se exponen los fundamentos de una buena gestión, precisando que el papel de un buen directivo es estar al servicio del capital de los accionistas.