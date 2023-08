Los 4 libros imprescindibles sobre ETFs que te permitirán saber todo sobre este activo

Los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) son un producto de inversión colectiva pero que sus participaciones se negocian igual que las acciones, en el mercado secundario. No obstante, su principal ventaja frente a las acciones es que ofrecen diversificación. Los ahorros invertidos se repartirán y las posibles pérdidas de unos activos se podrían compensar con las revalorizaciones de otros.

Según BME, operador de la bolsa española, "combinan las ventajas de diversificación de los fondos con la flexibilidad de la negociación de las acciones". Pero invertir en ETFs también conlleva riesgos. Sobre este producto financiero, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) explica que “suelen ser fondos de renta variable, excepto aquellos que replican índices de renta fija, por lo que en general presentan una volatilidad elevada y resultan adecuados para inversores propensos al riesgo”.

En cualquier caso, para invertir en ETFs, igual que ocurre con cualquier inversión, es importante ser consciente de los riesgos que conlleva y conocer exactamente la inversión que se está realizando. Para conocer todo sobre cómo funcionan este producto financiero, un buen punto de partida es recurrir a un libro. A continuación, recogemos algunos que pueden ayudar a cualquier inversor.

Invertir en ETFs para principiantes

Para los inversores que empiezan totalmente de nuevo no hay nada mejor que una guía práctica que introduzca al lector en el mundo de la inversión y, en concreto, en el mercado de los fondos cotizados. Es el caso del libro Investing in ETFs For Dummies (Invertir en ETFs para principiantes), que también servirá de ayuda a inversores más experimentados para incorporar los ETF en su estrategia de inversión.

Invierta como los mejores en eToro Imite las acciones de otros inversores de eToro en tiempo real con CopyTrader™ Empiece a invertir Copiar a un inversor no equivale a un consejo de inversión. El valor de sus inversiones puede aumentar o disminuir. Su capital está en riesgo.

Está escrito por Russell Wild, que describe los ETFs como "herramientas maravillosas para llenar los vacíos en su cartera de inversiones y con el poder de brindarle acceso a mercados o áreas de inversión que, de lo contrario, podrían estar restringidas, ser demasiado costosas o extremadamente riesgosas".

The ETF book

The ETF book incluye “todo lo que necesita saber sobre los fondos cotizados en bolsa”. Richard Ferri, un autor con varios libros publicados sobre inversión y finanzas, recoge en este libro las herramientas necesarias para invertir en fondos cotizados con éxito. “Cada capítulo ofrece una cobertura concisa de varios temas y está lleno de información detallada sobre diferentes tipos de ETF, así como consejos prácticos sobre cómo seleccionarlos y administrarlos”, según se incluye en la descripción del libro.

El pequeño libro para invertir con sentido común

La política de inversión de los ETFs se basa en replicar un índice, de manera que se abarca todo un mercado, pero reduciendo los costes de invertir en cada una de las acciones que lo componen. Esta forma de inversión se explica en El pequeño libro para invertir con sentido común, escrito por John C. Bogle y que, además, representa "una guía de bolsillo para invertir siguiendo la filosofía de Warren Buffett", uno de los inversores más conocidos y seguidos.

"El sentido común nos dice (y la historia lo confirma) que la estrategia de inversión más simple y más eficiente es comprar barato y mantener acciones de empresas que cotizan en bolsa nacional", se lee en la descripción del libro.

ETF investing

Otro libro que puede ayudar a los inversores de fondos cotizados es ETF investing, escrito por Nathan Bell. Se trata de una guía para principiantes para crear ingresos pasivos y lograr la libertad financiera con este producto de inversión. El propósito de este libro es permitir que los nuevos inversores se familiaricen con la forma en que funciona el mercado de los ETFs y que puedan "comenzar a obtener ganancias al invertir en este maravilloso producto financiero", según se incluye en la descripción del libro.