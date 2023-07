El multimillonario que se hizo a sí mismo explica por qué hay que dejar la universidad

No es necesario obtener un título universitario para tener un gran éxito

Así lo afirma Austin Russell, el multimillonario autodidacta más joven del mundo, quien abandonó la Universidad de Stanford en 2012 para comenzar su empresa, Luminar Technologies, después de recibir una beca de 100,000$ del programa Peter Thiel Fellowship. CNBC Make It le preguntó a Russell si recomendaría a otros emprendedores estudiantes abandonar la universidad. Su respuesta fue: "Absolutamente, la universidad no es para todos", dice. "Es simplemente el enfoque tradicional de lo que se supone que debes hacer".

La decisión de Russell resultó ser la correcta: su empresa, una startup tecnológica que desarrolla hardware y software para vehículos autónomos, actualmente tiene un valor de $2.6 mil millones. Además, él afirma que habría dejado Stanford incluso si no hubiera recibido financiación.

"Si te preguntas si me hubiera retirado, sí. Absolutamente. No había duda", dice Russell. "Iba a suceder de todos modos". Más de la mitad de los estadounidenses están de acuerdo en que un título universitario de cuatro años no vale la pena, según una encuesta reciente del Wall Street Journal. El escepticismo sobre la realidad de un título universitario ha aumentado constantemente a lo largo de los años, aunque los expertos dicen que la educación superior todavía ha demostrado ofrecer resultados favorables, como mejores salarios y oportunidades laborales de mayor nivel.

Para Russell, los mismos recursos que se pueden obtener en una universidad son fácilmente accesibles a través de teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos electrónicos. "Toda esta información está disponible al alcance de nuestras manos en línea. Esto no era algo cierto hace 50 años, pero ahora lo es totalmente", dice. "Cuando era adolescente, pude ver conjuntos completos de conferencias de física aplicada de Stanford y MIT en línea a una velocidad de 2X o 3X".

"Puedes hacer todo tipo de cosas que antes no eran posibles. Puedes completar currículos y cursos anuales en semanas si los ves uno tras otro. Hay muchas formas de adquirir conocimientos", continúa. Esto no significa que te convertirás en un experto en un campo específico con una rápida búsqueda en YouTube. La clave para facilitar tu propio aprendizaje es "tener iniciativa", dice Russell.

"Eres directamente responsable de al menos todas las cosas que están bajo tu control"

"Debes tener la motivación para hacerlo. Y especialmente como emprendedor, no habrá nadie que te tome de la mano en el camino", dice. "Eres directamente responsable de al menos todas las cosas que están bajo tu control, como lo que haces, qué hitos alcanzas y qué tipo de producto entregas finalmente al mundo". Russell se une a los multimillonarios de la tecnología Steve Jobs y Bill Gates como magnates de los negocios que abandonaron la universidad. El fundador de Apple dejó la Universidad Reed a los 19 años, supuestamente debido a la carga financiera para su familia. Y Gates asistió a Harvard durante dos años antes de abandonarla para construir Microsoft.