La mujer que ganó dos veces la lotería y lo perdió todo en el casino

Esta mujer se ha convertido en toda una celebridad gracias a su éxito en la lotería. La mujer, residente en Nueva Jersey, se ha hecho con dos premios que llevaron a aumentar su cuenta bancaria con casi 5 millones de euros. Sin embargo, hacerse con esta fortuna no fue sinónimo de éxito porque en solo unos meses perdió todo su dinero debido a los juegos de azar. Esta es su historia.

Su historia comienza en los años 80, cuando Evelyn Adams ganó un primer premio de la lotería por valor de 3,9 millones de dólares en octubre de 1985 y, sorprendentemente, volvió a ganar en febrero de 1986, esta vez llevándose a casa otros 1,4 millones de dólares. Dos golpes de suerte que contaban con unas probabilidades astronómicamente pequeñas: la probabilidad de ganar el primer premio era de una entre 3,2 millones, y la del segundo premio era aún más baja, de una entre 5,2 millones.

Pocas personas tienen tanta suerte a lo largo de su vida. En el caso de Adams, lo extraordinario es que esa enorme cantidad de dinero no le sirvió para sus negocios, sino que alimentó su principal vicio: los casinos.

La ruleta de los ganadores de la lotería

Como era de esperar, la suerte de Adams no duraría para siempre. A pesar de su enorme fortuna, empezó a perder grandes sumas de dinero en los casinos de Atlantic City -una de las ciudades más conocidas en EEUU por sus múltiples opciones para los jugadores- y, cuando decidió empezar a invertir lo que le quedaba, una serie de malas inversiones y acuerdos comerciales terminaron por dilapidar su fortuna. Su adicción al juego y las decisiones financieras desacertadas la llevaron a un giro drástico en su vida: de ser multimillonaria a vivir en un parque de autocaravanas.

El caso de Adams no es único. Según el National Endowment for Financial Education, aproximadamente el 70% de las personas que reciben una gran cantidad de dinero de golpe lo pierden en pocos años. Esta estadística pone de manifiesto la complejidad y los desafíos a los se que enfrentan aquellos que repentinamente adquieren grandes sumas de dinero. El gasto desenfrenado, las inversiones tóxicas y una contabilidad deficiente pueden consumir rápidamente un viento financiero aparentemente inagotable.

Antes de su inesperada fortuna, Evelyn Adams era una trabajadora de una modesta tienda de Nueva Jersey. Y, como muchos soñadores de la lotería, probablemente vio el juego como una oportunidad remota pero emocionante para cambiar su vida, sin pensar realmente que se convertiría en una ganadora no una, sino dos veces. Lo que no podría ni imaginar es que, tras perder 5,4 millones de dólares en los casinos, tendría que vivir de ayudas públicas, done aún la reconocía todo el mundo, tal y como explicó en 1993 al New York Times: "No podía ir a ningún sitio sin ser reconocida".